LeBron James firma otra obra de arte y habrá séptimo partido para los Raptors y los Magic

A sus 41 años ha conseguido destrozar a los Rockets y hacer olvidar la ausencia de Luka Doncic, firmando hasta 28 puntos en este último partido

Los Angeles Lakers se han clasificado esta pasada madrugada para las semifinales del Oeste de la NBA, donde se medirán a los Oklahoma City Thunder, los vigentes campeones, tras derrotar a los Houston Rockets por 78-98 en el sexto partido de la serie (4-2).

LeBron James firmó 28 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. Una vez más sumió los galones en el equipo a lo largo de toda la serie ante los Rockets, especialmente ante la baja de Luka Doncic y la ausencia de Austin Reaves hasta el quinto partido.

"Empezamos la serie sin ser los favoritos, con Luka y AR fuera. Pero llegamos con un gran plan a lo largo de los seis partidos; obviamente les dejamos meterse de nuevo en la eliminatoria en el cuarto y el quinto, pero tratamos de estar unidos incluso en los momentos de adversidad", dijo James al finalizar el duelo.

Los números de LeBron James en la eliminatoria

El jugador de los Lakers promedió 23,1 puntos por partido en la eliminatoria, en la que los Lakers llegaron a ponerse 3-0 arriba frente a los Rockets. Unos números con los que ha vuelto a sorprender a toda la NBA a sus 41 años.

Con el pase de los Lakers quedan definidas todas las semifinales del Oeste, que enfrentarán por un lado a los angelinos y los Thunder, y por el otro a los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves.

La eliminatoria entre Thunder y Lakers arrancará el martes en Oklahoma City, muy probablemente todavía sin Doncic, con una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Raptors 112-110 Cavaliers

En un partido de infarto, en el que los Raptors se jugaban la temporada, el equipo de Toronto arrancó en la noche del viernes una victoria por 112-110 en el último segundo de la prórroga del sexto partido de los playoffs ante los Cavaliers, con un triple de RJ Barrett.

La eliminatoria está empatada 3-3 y se decidirá ahora en el séptimo partido que se jugará el próximo domingo en Cleveland. El héroe de la noche fue RJ Barrett, quien anotó un triple de ensueño (en el que el balón rebotó en el aro, se elevó por encima del tablero y cayó en la canasta) a falta de un segundo para el final del partido con el que los Raptors se adelantaron en el marcador con el definitivo 112-110.

Barrett es el primer jugador desde la temporada 1997-98 que anota un tiro ganador a menos de dos segundos del final en una prórroga para evitar la eliminación de su equipo.

Pero fue una vez más Scottie Barnes quien llevó a cuestas a su equipo durante gran parte del partido. El alero consiguió un doble-doble con 25 puntos, la máxima anotación de su equipo, y 14 asistencias. Además se hizo con 7 rebotes y colocó tres tapones.

Las 14 asistencias de Barnes igualan el récord de Chris Childs, en 2002, de más asistencias de un jugador de los Raptors en un partido de postemporada. En los Raptors también destacaron Ja'Kobe Walter, con 24 puntos, y el novato Collin Murray-Boyles, que además de hacer 17 puntos, se encargó durante buena parte del partido de defender con éxito a James Harden.

Orlando Magic 79-93 Detroit Pistons

Los Detroit Pistons protagonizaron este viernes una remontada épica de 24 puntos en Orlando para imponerse por 79-93 a los Magic, empatar 3-3 la serie y forzar un séptimo partido este próximo domingo.

Los Pistons arrasaron a la vuelta de vestuarios con un parcial de 19-55 en la segunda mitad, dejando a los Magic en un demoledor 1 de 28 en sus últimos tiros de campo. Fue un hundimiento en Orlando.Detroit, número uno en el Este, salvó así su segundo partido a vida o muerte tras verse 3-1 abajo en la serie. Cade Cunningham dijo tras ganar el quinto partido que los Pistons compiten a su mejor nivel con "la espalda contra la pared". Este viernes necesitaron verse eliminados, 24 puntos abajo en el tercer cuarto, para finalmente reaccionar.

De los 300 equipos que se han visto 3-1 abajo en la historia de la NBA, solo 36 (12 %) han logrado forzar un séptimo partido, y apenas 13 (4 %) han terminado remontando la eliminatoria.

Los Pistons aguantaron el primer cuarto, pero los Magic abrieron el segundo con un 24-4 que dejó noqueado a Detroit. Cunningham, Jalen Duren y compañía no encontraban respuestas y se fueron a los vestuarios 60-38, 22 abajo.

Fue justo a la vuelta que los Magic lograron la máxima diferencia de +24, lo que supuso un auténtico punto de inflexión en el partido disputado en el KIA Center de Orlando, que en pocos minutos pasó de fiesta a funeral. De verse clasificados contra todo pronóstico para las semifinales del Este, a tener que jugarse un séptimo partido en Detroit, muy tocados anímicamente.