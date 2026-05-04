Los 'play off' de la NBA se cobran la cabeza de un entrenador

Un partido lo puede cambiar todo en el baloncesto. Le salió cruz en el desempate y Jamahl Mosley ha sido despedido tras cinco temporadas al frente de los Orlando Magic

Los Orlando Magic han despedido este lunes a Jamahl Mosley tras cinco temporadas como entrenador principal, un día después de que la franquicia de Florida fuera eliminada por los Detroit Pistons en el séptimo partido de la primera ronda de los 'playoffs' del Este.

"Apreciamos su liderazgo y las valiosas contribuciones que hizo como entrenador principal. Si bien esta fue una decisión difícil, creemos que es hora de una nueva voz y una perspectiva renovada", informó en un comunicado el presidente de operaciones de los Magic, Jeff Weltman.

Los Magic sufren una doble remontada

Los Magic accedieron a las eliminatorias por el título como octavo clasificado en el Este y, aunque plantaron cara hasta el último juego a Pistons, se despidieron este domingo de la temporada tras caer 116-94 a domicilio.

Pese a lo ajustado de la eliminatoria, el resultado dejó un sabor amargo en Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en la serie. Además, en el sexto partido y como locales, los Magic se dejaron remontar 24 puntos tras firmar un histórico 1 de 28 en tiros de campo en los últimos minutos.

Mosley llegó a los Magic en el verano de 2021 y en sus cinco temporadas al frente del banquillo acumuló un récord de 189 victorias y 221 derrotas en temporada regular. Con él a los mandos, la franquicia de Florida avanzó a 'playoffs' las tres últimas temporadas, pero nunca pasó de primera ronda.

Así se consumó el desastre de Orlando Magic

Los Detroit Pistons completaron en la madrugada del domingo al lunes su remontada en la serie contra los Orlando Magic y su 116-94 en el séptimo partido les permitió reponerse de 1-3 adverso y avanzar a las semifinales del Este, en las que esperan a uno entre Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors.

estuvieron contra las cuerdas ante Orlando, que accedió a los 'playoffs' como octavo cabeza de serie, pero reaccionaron a tiempo.Forzaron el séptimo tras remontar 22 puntos de desventaja en el sexto, disputado en Orlando, y no perdonaron en la Little Caesars Arena de Detroit, impulsados por 32 puntos y doce asistencias de su estrella más brillante, Cade Cunningham.

La primera victoria de los Pistons en play off en casi dos décadas

Detroit pudo celebrar su primera victoria en una serie de 'playoffs' de la NBA en 18 años. Los Pistons dieron una prueba de fuerza en casa al tirar con un 51.2 % en tiros de campo y al rozar el 50 % también con el triple (16 de 33).En la lluvia de tiros de tres puntos participó Tobias Harris, que conectó cinco triples y acabó el encuentro con 30 puntos y nueve rebotes.

El pívot Jalen Duren también dio una gran aportación en la pintura y selló un doble doble de quince puntos y quince rebotes, seis de ellos ofensivos. Los Magic, que hace seis días estaban arriba 3-1 en esta serie, se quedaron cortos en el momento decisivo y desperdiciaron la gran actuación personal de Paolo Banchero.Los Pistons alcanzaron los veinte puntos de ventaja en el tercer cuarto y su máxima ventaja fue de 25 puntos en el 96-71. Con orgullo, los Magic firmaron un parcial de 15-4 que les acercó hasta los catorce puntos, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota.