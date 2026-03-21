Hugo González se crece en casa de Santi Aldama

Buen partido del madrileño en el triunfo de los Celtics en Memphis; ganaron Pistons, Knicks y Rockets y perdieron unos Timberwolves que están en plena mala racha

Sin Cade Cunningham, que estará un tiempo de baja, los Pistons resisten el empuje de los Boston Celtics y de los New York Knicks en el Este en una NBA que encara sus últimas semanas de temporada regular con los favoritos apretando y mucha emoción, especialmente en el Oeste.

Las miradas, no obstante, estaban puestas en la Conferencia Este en esta jornada. Allí jugaban los tres primeros, aparte de unos Raptors que venían en plena racha ascendente.

Ganaron los Pistons, que alargaron la agonía de los Golden State Warriors sin Stephen Curry, pero también lo hicieron los Boston Celtics frente a unos mermados Memphis Grizzlies o los New York Knicks, que solventaron de un punto su duelo frente a sus vecinos Nets. El equipo de Jordi Fernández tuvo un tiro para ganar el partido, que estuvo lleno de alternativas en el último cuarto y que pudo ganar cualquiera.

En el Oeste, lo más destacado fue la derrota de unos Minnesota Timberwolves que se están desinflando en las últimas semanas después de haberse situado terceros provisionales no hace mucho. Su derrota la aprovecharon los Nuggets para asentarse por delante después de frenar a unos lanzados Raptors en el partido que cerraba la jornada.

Aparte de Jordi Fernández, también hubo presencia española en el duelo que los Boston Celtics ganaron en Memphis. De estar bien Santi Aldama habría sido el reencuentro de los dos únicos jugadores españoles en la NBA, pero ya se encargó Hugo González de dejar el alto el pabellón.

Hugo González, un apoyo clave para Tatum y Brown

El madrileño sólo estuvo 15 minutos en pista, pero los aprovechó muy bien, como acostumbra. El ex del Real Madrid no acabó con cinco puntos, sin fallo, cinco rebotes y una asistencia, aparte de un +7 con él en pista que sigue engordando esa estadística en la que este año ha hecho historia en la NBA.

Los Celtics ganaron (112-117), pero sufrieron ante un rival que tiene a la mayor parte de sus mejores jugadores lesionados. En parte se debió al mal partido de Jayson Tatum, el peor desde su regreso, aunque se compensó con los 30 puntos de Jaylen Brown.

Kevin Durant lidera un triunfo clave de los Rockets

En cuando a nombres propios, aparte de Brown, también destacó la actuación de Kevin Durant, quien con 26 puntos y 6 asistencias contribuyó en el importante triunfo de los Houston Rockets frente a unos crecidos Atlanta Hawks, el equipo con mejor racha de las últimas semanas.

También sobresalieron los 26 puntos y 15 rebotes de Karl Anthony Towns en la victoria de los Knicks en Brooklyn; o los 31 puntos y 6 asistencias de Jamal Murray en la victoria de los Nuggets frente a los Raptors, en un duelo donde Nikola Jokic se quedó a las puertas de su enésimo triple doble (22 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.).

Resultados NBA hoy 21 de marzo

Brooklyn Nets 92-93 New York Knicks

Detroit Pistons 115-101 Golden State Warriors

Houston Rockets 117-95 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 112-117 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 104-108 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 121-115 Toronto Raptors