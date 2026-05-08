Los Lakers suman fuerzas con Reaves, pero sólo les da para llegar al descanso

Thunder y Pistons, los dos grandes favoritos al título en la NBA, encarrilan sus respectivas series (2-0) ante Lakers y Cavaliers

Los grandes favoritos para alcanzar las Finales de la NBA, Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons, que durante gran parte de la temporada regular han luchado por tener la mejor marca, encarrilan sus respectivas semifinales de Conferencia a costa de Los Angeles Lakers y los Cleveland Cavaliers tras los segundos partidos y encaran la visita a las canchas rivales con una cómoda ventaja de dos triunfos.

Los Lakers subieron el nivel con respecto al primer partido con el crecimiento de un Austin Reaves que había estado muy apagado, pero sólo les sirvió para aguantar los dos primeros cuartos. Los Cavaliers, por su parte, pese a no estar nunca lejos, tampoco estuvieron casi nunca por delante de unos Pistons que supieron administrar su ventaja para ponerse 2-0.

Había mucha expectación por ver lo que podían hacer los Lakers tras la paliza del primer encuentro. Ahí pudieron competir ese a la derrota con un gran LeBron James, pero Reeves, otra de sus piezas clave, había estado muy por debajo de lo que promedia. En el segundo partido, el exterior apareció para dar un empuje más a los de JJ Reddick. Con ello, los angelinos plantaron cara en los dos primeros cuartos y se fueron al descanso ganando (57-58), pero en el tercer cuarto, los Thunder metieron una marcha más y no miraron atrás. El 125-107 es concluyente.

El despegue llegó sin la presencia de Gilgeous-Alexander, que pese a acabar al final con 22 puntos, se está mostrando más 'terrenal' en los dos primeros partidos de la serie. En ellos, Chet Holmgren está siendo la estrella de los Thunder. El pívot acabó con 22 puntos y 9 rebotes, y fue especialmente decisivo en el tercer cuarto. Junto a ellos volvió a destacar un Ajay Mitchell que anotó 20 puntos.

En los Lakers, Austin Reaves (31 puntos y 10 de 16 en tiros) y LeBron James (23 puntos, 9 de 18 en tiros y 6 asistencias) fueron los mejores junto a un Hachimura que estuvo acertado en los lanzamientos. Sin Doncic, son ellos y Ayton, poco más.

Los Pistons frustran a los Cavaliers

Los Detroit Pistons repitieron lo vivido en el primer partido. Incluso dieron menos opciones a los Cleveland Cavaliers. Sólo estuvieron abajo en la canasta inicial y, a partir de ahí tomaron ventaja, que a veces fue más corta y dio ilusión a sus rivales, pero casi siempre suficiente para poder avanzar. Los Cavs reaccionaron en el arranque del último cuarto, pero de nuevo vieron cómo sus rivales les pasaban por encima en los últimos minutos y enfilaban hacia su segundo triunfo en la serie (107-97).

Cade Cunningham no empezó bien, pero se entonó y volvió a ejercer de líder, especialmente en un último cuarto donde estuvo muy acertado y evito cualquier tipo de remontada de los Cavs. El exnúmero uno del Draft acabó el partido con 25 puntos, 12 de ellos en ese último cuarto, y 10 asistencias.

Por los Cavaliers, Donovan Mitchell, con 31 puntos (11 de 24 en tiros), fue su máximo anotador, pero tanto él como James Harden -que se quedó en 10 puntos- tuvieron un día para olvidar en el tiro y erraron 23 lanzamientos entre ambos.