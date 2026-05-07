Wembanyama saca el látigo y los Spurs reaccionan

Los de San Antonio equilibran su eliminatoria con los Timberwolves, mientras los Knicks encarrilan su serie frente a los Sixers

Los San Antonio Spurs no dieron opción a la sorpresa y, al menos, viajarán a Minneapolis con la eliminatoria igualada mientras que los Knicks lograron encarrilar su serie frente a los Sixers en una jornada de 'play off' de la NBA en la que sobresalieron Victor Wembanyama y Jalen Brunson.

El pívot francés de los Spurs no estuvo especialmente productivo en puntuación, pero sí fue el absoluto dominador bajo los aros y acabó con un doble doble de 19 puntos y 15 rebotes la victoria por 133-95 de los de San Antonio.

El equipo texano se vio sorprendido en el primer partido de la eliminatoria y perdió la ventaja de campo, pero su reacción fue fulgurante. Wembanyama y Fox tomaron el mando y lideraron un ataque coral que desarbolo a sus rivales. Todo el quinteto titular de los Spurs acabó con dobles dígitos en anotación. Aparte de Wembanyama, Stephon Castle metió 21 puntos, De'Aaron Fox sumó 16, Justin Champagnie anotó 12 y Devin Vassell, 10.

Los Spurs fueron de menos a más y acabaron con la resistencia de unos Timberwolves en los que Anthony Edwards volvía a salir desde el banco por sus problemas de rodilla, y se quedó en 12 puntos. Los mismos que metieron Jaden McDaniels, Julius Randle y Terrence Shannon Jr. Nadie superó esa cifra en un equipo que tenía perdido el partido al descanso (59-35) y que sólo vio cómo se agrandaba la diferencia en los dos siguientes.

Los Knicks sufren, pero ya mandan 2-0

En el otro partido disputado la pasada madrugada, los New York Knicks sufrieron, pero han logrado viajar a Philadelphia con un 2-0 en el marcador de la eliminatoria ante los Sixers después de ganar por 108-102 en el Madison Square Garden.

Lo hicieron gracias a su competitividad, a 26 puntos de Jalen Brunson y a un quinteto titular que, salvo Josh Hart, todos superaron los 18 puntos. Especialmente activo en todas sus facetas estuvo un Karl Anthony Towns que rozó el triple doble y acabó con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias. Brunson añadió 6 asistencias a sus 26 puntos y OG Anunoby metió 24 y Mikal Bridges, 18.

No hubo mucha aportación desde el banquillo, pero tampoco hizo falta ante un equipo que echó mucho en falta a Joel Embiid, importante baja en este partido. El camerunés, que promedió 28 puntos en los cuatro partidos que jugó en la serie contra los Celtics y ya acusó molestias en el primer partido frente a los Knicks, quedó desconvocado del partido por lesión en el tobillo derecho y en la cadera.

Ante esta ausencia, Paul George tomó el mando, anotó 11 de los primeros 13 puntos del conjunto visitante y acabó con 19 puntos y seis rebotes. Fue el mejor de unos 76ers en el que Tyrese Maxey acabó con 26 puntos, pero con un pésimo porcentaje de 9 de 23 tiros de campo.

Ahora, sendas eliminatorias viajan a Minneapolis y Philadelphia, donde se jugarán los terceros y cuartos partidos a lo largo del fin de semana. Sólo si fuera necesario, en el caso de Knicks-Sixers.