Un colapso pulmonar deja a los Pistons sin Cade Cunningham

La estrella del mejor equipo de la Conferencia Este podría perderse el inicio de los playoffs, si bien hay que esperar a ver cómo evoluciona

Muy malas noticias para los Detroit Pistons. Justo cuando estaban firmando un año espectacular, siendo líderes de la Conferencia Este, deben hacer frente a la baja de su gran estrella, un Cade Cunningham que ha sido diagnosticado con un colapso pulmonar o neumotórax y será baja "durante un tiempo", según informaron este jueves medios estadounidenses, así como la propia franquicia de Michigan.

El base tuvo que abandonar el pasado martes el partido contra los Washington Wizards tras sufrir una caída en el primer cuarto que le provocó lo que los médicos de los Pistons describieron en ese momento como espasmos musculares en la espalda. Sin embargo, pruebas más detalladas han detectado un colapso muscular, que de acuerdo con ESPN, primer medio en dar la noticia, sería leve.

La cuestión es que el diagnóstico le obliga a estar fuera de las canchas durante un tiempo indeterminado, aunque los Pistons esperan que pueda estar disponible para el inicio de los playoffs, de aquí a un mes. Y decimos esperan porque el plan es evaluar nuevamente el estado del jugador All-Star dentro de dos semanas, momento en el que se comprobará si la evolución es favorable o no.

No cabe duda de que la lesión de Cunningham supone un mazazo para los Pistons, líderes en el Este durante prácticamente toda la temporada, pero que en las últimas semanas han mostrado cierta debilidad hasta ver amenazada su primera plaza por parte de los Boston Celtics.

Cade Cunningham, uno de los candidatos al MVP

Cunningham, que promedia 24,5 puntos, 5,6 rebotes y 9,9 asistencias, es uno de los candidatos al 'MVP', aunque su ausencia durante más de dos semanas le dejaría sin opciones al no alcanzar el mínimo de partidos requerido por la liga para aspirar a los premios. Recordemos que hace años la liga estableció que los jugadores debían disputar un mínimo de 65 encuentros tanto para optar a los mejores quintetos como a las condecoraciones individuales.