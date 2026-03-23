Kevin Durant se sincera sobre su retirada: ''Nunca podré llenar este vacío''

El estadounidense superó la marca anotadora de Jordan y habla sobre su retirada que está en un horizonte, por ahora, lejano

Kevin Durant dejará un hueco imposible de llenar cuando decida colgar las botas, especialmente por su capacidad anotadora. Con dos anillos de la NBA, dos MVP de las finales y varios títulos de máximo anotador, su palmarés refleja a un jugador que ha dominado la liga a su antojo durante casi veinte años. Por eso, ver que el final de su carrera está cerca genera una sensación de vértigo para el de los Houston Rockets.

Kevin Durant, una vida dedicada al baloncesto

''He aceptado que nunca seré capaz de rellenar ese vacío. Ni siquiera lo llamaría vacío'', comentaba sobre el día que llegue su retirada Kevin Durant en una charla para Boardroom en Youtube. Lo tiene claro: ''Lo que me llena son las pequeñas cosas. La camaradería, la hermandad, la gente que he conocido, interactuar con aficionados de todo el mundo. Es la mejor parte''.

''Podré seguir jugando, ir a un pabellón y tirar y tener una rutina centrada en el baloncesto cuando termine de jugar. Pero no será lo mismo'', comentaba en esa reflexión que surge a partir de haber superado a Michael Jordan en anotaciones en la NBA y tras entrar el top 5 como máximo anotador. ''Es lo que me mueve. Lo que me despierta cada mañana. La rutina, el amor por el juego. El juego siempre va a estar ahí. Pero la familia NBA, el ecosistema. Lo voy a echar de menos. Los medios, aficionados, los trabajadores del equipo. Hay muy buena gente en el negocio'', y es que, aunque todavía no hay una fecha exacta, todo apunta que estamos viendo sus últimos años. A sus 37 años, Durant firmó una extensión con los Houston Rockets por dos años.

La reflexión sobre sus casi 20 años en la NBA

''Todas esas memorias son parte de ti y van a estar ahí cada vez que quieras volver. Siempre puedes volver a ver a tus amigos. No siento que vaya a haber un abismo del juego para mí. Puede que mi siguiente fase sea enseñar. Estoy recopilando mucha información sobre el juego, así que puedo ayudar a las futuras generaciones'', comentaba abriendo la posibilidad de seguir con su vida vinculada al baloncesto. Su etapa final en los Huston Rocket marca el fin de una era. Pero con casi 40 años, Durant parece que piensa en como devolverle al baloncesto todo lo que le ha dado. Un buen ejemplo de eso que llaman el ciclo vital.