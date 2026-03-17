El Valencia Basket ata a uno de sus pilares hasta 2028

El club taronja retiene a su mejor interior esta temporada, Nate Reuvers, por dos campañas más

El Valencia Basket está dejando claro en estas últimas semanas que el ambicioso proyecto con el que se ha presentado este año y que le ha hecho ganarse el título de equipo revelación de la Euroliga no va a ser algo efímero.

El hecho de llegar a un acuerdo multianual con la máxima competición continental le ha permitido hacer también un proyecto a tres años y así, tras la renovación anunciada hace unos días de Jaime Pradilla, ahora ha confirmado que otro de sus mejores hombres también seguirá ligado a la entidad taronja hasta 2028.

En este caso, es el pívot estadounidense con pasaporte húngaro Nate Reuvers, que finalizaba su vinculación con el Valencia Basket en junio y que ha renovado su contrato por dos campañas más, hasta el 30 de junio de 2028.

Así lo ha confirmado el propio club taronja este martes en un comunicado, donde ha justificado los motivos por los que Reuvers se ha hecho merecedor de esta extensión de su contrato. El pívot internacional húngaro, con 10,5 puntos, 3,2 rebotes y 10,6 créditos de valoración, es el jugador interior más valorado del Valencia Basket en la Euroliga.

Además, no sólo brilla en el juego interior -donde es el máximo taponador histórico-, sino que es un peligro cuando sale de la zona. Su porcentaje de acierto en triples es el más elevado de toda la plantilla en la competición europea con un 43 %. Eso hace que los pívots se abran para taponarle y jugadores como Montero, Badio, Moore o De Larrea encuentren muchos huecos para penetrar en sus ataques.

Reuvers, uno de los más regulares del Valencia Basket

En la ACB, sus cifras son parecidas, ya que Reuvers promedia un total de 9,2 puntos, 2,9 rebotes y 8,9 créditos de valoración por encuentro, con un 40,3 % de acierto en triples.

Después de que el pasado verano lograra el pasaporte húngaro y, en septiembre, debutara con la selección ha hecho que dejara de ocupar plaza de extracomunitario, con lo que ha elevado su valor.

Nate Reuvers llegó al Valencia Basket durante el verano del año 2023 procedente del Reggio Emilia italiano y firmó por tres temporadas, la tercera de las cuales está cumpliendo en este momento.

Al contrario que otros jugadores que han pasado por el equipo en estos años, el pívot húngaro-estadounidense se ha convertido en una piza clave para Pedro Martínez, que ha avalado la renovación de su contrato. En total, Reuvers ha jugado 162 partidos con la camiseta del Valencia Basket y ha logrado un título, la Supercopa conseguida el pasado mes de septiembre tras vencer al Real Madrid.