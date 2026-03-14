Unicaja y UCAM celebran la crisis del Valencia Basket

Nueva contundente derrota de los de Pedro Martínez, ahora en la Liga ACB, que sus perseguidoes han sabido aprovechar

El Valencia Basket pagó el varapalo vivido el jueves en Madrid y encadenó una nueva derrota, ahora en Liga ACB, ante un La Laguna Tenerife que aún no ha incorporado a Patty Mills, pero que ha demostrado no hacerle falta cuando las lesiones no le pasan factura.

La clara victoria del conjunto lagunero ha sido aprovechada por el UCAM Murcia y Unicaja, que no han perdonado al Dreamland Gran Canaria y al Casademont Zaragoza y que ponen al rojo vivo la pelea por los cuatro primeros puestos de la Liga ACB.

A la espera de lo que ocurra este domingo en el Joventut-Barça, apenas una victoria separa al segundo y al sexto, mientras que el Madrid, de ganar mañana al Hiopos lleida, podría escaparse en cabeza de forma casi definitiva.

La Laguna Tenerife 89-71 Valencia Basket: Zarpazo a la ACB

Con Patty Mills en la grada, La Laguna Tenerife puso patas arriba la zona noble de la Liga ACB con un sonado triunfo ante un VAlencia Basket que aún no ha olvidado la dura derrota del jueves ante el Real Madrid, en un tramo de la temporada en el que también está acusando algunas bajas.

Los laguneros ni siguiera tuvieron que tirar de sus habituales héroes. Marcelinho Huertas se quedó en cinco puntos y Shermadini no jugó, pero tuvo en Scrubb (16) y Van Beck (14) a los dos ejecutores del conjunto taronja.

La defensa fue clave para poder llevar el partido a su terreno. El Valencia Basket no pudo hacer nunca al rápido baloncesto que tanto le gusta y se vio abocado a jugar a lo que quería su rival. Así, perdió. Pradilla, con 17 puntos, fue el único que superó la decena en los de la capital del Turia. Ni Montero, ni Badio, ni Moore aparecieron. Y Thompson, tras apenas aparecer el jueves, ni se vistió.

Unicaja 112-89 Casademont Zaragoza: Más castigo para Joan Plaza

Unicaja abría la jornada 22 de la ACB recibiendo al Casademont Zaragoza en lo que significaba el regreso de Joan Plaza a Málaga con un nuevo club. Los malagueños no tuvieron piedad de su antiguo entrenador y le destrozaron desde el triple.

Kendrick Perry, autor de 22 puntos y 32 dígitos de valoración, lideró la ofensiva de un Unicaja que se fue a los 112 puntos, su mejor anotación de la temporada. Audige se fue a los 17 puntos, Sulejmanovic (15), Barreiro (12), Cobbs (12), Djedovic (10)... Una avalancha ofensiva a la que sólo pudieron plantar cara, Robinsn, Yusta y Wright-Foreman.

Los maños, pese a la llegada de Plaza durante el parón, no han podido frenar la caída y sólo suman dos victorias en lo que llevamos de 2026, año en el que ya se han jugado 10 partidos.

UCAM Murcia 87-76 Dreamland Gran Canaria: DeJulius sigue a los suyo

Con un gran DeJulius (17 puntos) y la aportación de todo el equipo, el UCAM Murcia sigue sumando y, tras la derrota del Valencia Basket, ha vuelto a meterse e nla lucha por una segunda plaza que tuvo en algún momento de la temporada en su poder.

El equipo murciano fue mejor que un Dreamland cada vez más perdido. La defensa y Mike Tobey aguantaron a los Lakovic durante el primer cuarto, pero a partir del segundo, el UCAM fue suprior y, al final del tercero, había sentenciado el partido. La fe canaria hizo que el marcador bajara de los diez puntos de diferencia, pero los grana, en ningún momento, temieron por el resultado.

Surne Bilbao Basket 100-90 Río Breogán: Miribilla nunca falla

En el partido que cerraba la jornada del sábado en la ACB, el Surne Bilbao Basket aguantó el tirón y no se despegó de la pelea por las ocho primeras plazas tras doblegar al Río Breogán de Lugo.

Los de Porsanau, que venían de sumar dos derrotas ante el Baskonia y el San Pablo Burgos, siguen firmes en Miribilla liderados por Hilliard (21 puntos) y Hlinason (17). El danés Dibba y Keandre Cook, con 15 puntos, fueron los máximos anotadores de los gallegos.