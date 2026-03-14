Kevin Punter alza la voz y pone en alerta al barcelonismo: "Hoy es un nuevo día..."

La estrella del Barça pide unión en la difícil situación que están atravesando y "encontrar la manera de salir adelante"

La cuarta derrota consecutiva del Barça en Euroliga ha escocido y ha hecho que salten las alarmas en Can Barça. Tras el varapalo copero, la grave lesión de Laprovittola y, ahora, otra más leve de Toko Shengelia, el equipo blaugrana afronta la fase decisiva de la temporada al borde del abismo en la competición continental y sin plaza de cabeza de serie consolidada en la Liga ACB.

Para colmo, este domingo visita al Joventut de Badalona, el rival que le dejó sin Copa de Catalunya antes de empezar la Liga y al que ha llegado hace unos días Jabari Parker. Su amigo, Kevin Punter, era el encargado de dar la cara en un momento tan complicado.

"Hoy es un nuevo día, será una nueva oportunidad para mejorar, para seguir creciendo", señalaba el exterior blaugrana, que el viernes tiró del carro, junto a Clyburn y Satoransky frente al Hapoel, aunque eso no les dio para ganar el partido.

Punter pide unión en estos momentos complicados para tratar de llegar a las semanas importantes en la mejor situación posible. "Hemos pasado por momentos difíciles, pero hay que encontrar la manera de salir adelante", añadía a los medios del club

Sobre el duelo ante el Joventut, no dijo la palabra final, pero forma de afrontar el partido confirma que es eso para ellos. El ex del Partizan pide jugar ante la Penya con "una sensación de urgencia durante los 40 minutos" pese a que en la ACB no tienen la presión de la Euroliga. El Joventut no es un rival cualquiera y así lo estima el norteamericano.

"El Joventut siempre han sido un equipo sólido y bien entrenado. Tienen jugadores que llevan muchos años compitiendo a un nivel muy alto. Así que hay que respetarlos", indicó en referencia a un rival que tiene varios ex del Barça en sus filas. Entre otros, Jabari Parker y Ricky Rubio.

Xavi Pascual manda un aviso a las altas esferas del Barça

Punter corrobora las palabras de su técnico, Xavi Pascual, que pide calma y seguir luchando para romper esta mala racha de resultados. "Nos está pasando de todo, con esta situación de nervios, de estrés, de ganas de ganar... Seguiremos compitiendo, estoy seguro. Y en algún momento lograremos salir adelante. A veces no conseguimos plasmar nuestra experiencia en la pista, pero debemos seguir intentándolo. Necesitamos más aportación de otros jugadores y que quienes estén en pista compitan un poco mejor", advertía el entrenador barcelonista, que pide más implicación de un grupo que, fuera de los habituales, está apareciendo poco.

Ante el Hapoel, los pívots estuvieron muy por debajo de lo esperado y eso lo pagó el Barça en exceso ante Oturu. Lo que está claro es que eso es lo que hay. Y así lo dejaba una vez más claro el propio Pascual. Pese a que deja abierta la posibilidad una vez pasen este domingo las elecciones.

"Si viniera algún jugador, no podría jugar en la Euroliga, pero todavía nos queda la Liga. Por eso, esperamos hasta el lunes a ver si hay alguna novedad -tras las elecciones-. No hay más. Aquí a cada uno le toca lo suyo y, si queremos ganar, todos tienen que querer ganar", añadía el preparador barcelonista.