El Barça mira con preocupación al mercado de fichajes

Xavi Pascual no quiere que se negocien renovaciones con tanto en juego y nombres apareciendo en los medios; y algunos de sus jugadores se ponen nerviosos

El Barça va de mala en mala noticia. No tira la toalla para lo que queda de temporada, pero a lo largo del último mes todo son malas noticias y hay quien empieza más a mirar al futuro que a las dos competiciones que aún le quedan por delante.

Ya lo dijo Xavi Pascual cuando se le preguntó antes de la Copa del Rey por los refuerzos. No llegarían. Con lo que había tenían que jugárselo todo. Desde entonces han tenido bajas intermitentes de varias de sus piezas fundamentales; a la Copa llegaron muy justos Punter, Vesely y Santoransky y lo pagaron; y, ahora, se les ha lesionado Laprovittola para lo que queda de campaña, ya que llegaría muy justo para la etapa final de los 'play offs' de la Liga ACB.

Ante esto, nombres como Sylvain Francisco o Luwawu-Cabarrot, que están sonando para la próxima campaña, ilusionan entre los aficionados del Palau Blaugrana. Aunque no son las piezas exteriores las que más preocupan, sino las interiores, donde podría haber una auténtica revolución.

Willy Hernangómez y Jan Vesely tienen complicada su continuidad por lo que cobran y Fall ya fue un repuesto de urgencia del pasado verano cuando se cayeron todas las primeras opciones que pretendían, pues fue repescado después de haberle dado la baja. Podrían salir los tres.

Y, por fuera, Laprovittola, que lleva casi dos años en blanco, acaba contrato. Al igual que Tomas Satoransky. Y Myles Cale, que llegó como recambio barato tras no poder llegar a la ficha que tenía Justin Anderson, está contando demasiado poco.

Pascual pide que no se negocie aún

Ante esto, aunque aún quedan tres meses y hay que pensar en lo que tienen en juego, nadie pierde ojo al futuro. Y Xavi Pascual es el primero. El técnico blaugrana sabe que el próximo año seguirá la economía de 'guerra' y si quieren incorporar fichas tan importantes como las de Sylvain Francisco o Luwawu-Cabarrot, tendrán que renovar a la baja a alguno de los que están.

El técnico barcelonista daba en la clave de la situación que vive el equipo. "Hay que ganar muchos en ACB y en Euroliga, y es un bloque de rumores sobre quién seguirá y quién no seguirá. Afecta a todos. Los que estamos aquí tenemos que estar centrados en el juego, porque hay muchos jugadores que acaban contrato. Hay que tratar todos los casos a la vez. Si no, se nos desmontará el vestuario. Hay que ir con un plan y en esas estamos", indicaba el preparador catalán.

Tratar todos a la vez significa dejarlo todo para el final. Esa parece ser la estrategia de un Barça que arriesga mucho en eso, ya que es algo "muy delicado el de esta parte de la competición" porque hay mucho aún en juego, según reconocía Pascual.

Respaldo para Satoransky, que no sabe nada

Uno de los que podría despedirse es un Tomas Satoransky del que Pascual asegura estar "muy contento" con su trabajo. Sin embargo, el checo reconoce que a él no lo han llamado para renovar. "No tengo ni idea de mi renovación. No sé qué decirte, nadie me ha comunicado nada y tendré que valorar todas las posibilidades. Me concentro solo en los partidos y lo que haya después lo iremos pensando", indicaba en la previa del duelo ante el Hapoel Tel Aviv.

Lo que pasa con Satoransky, pasa también con Laprovittola o Willy Hernangómez. Como dijo Xavi Pascual, no pueden estar hablando con unos y con otros no, porque al final todo se sabe y podría desestabilizar al Barça cuando aún debe meterse en 'play off' de Euroliga y luchar por una ACB donde no tiene clara su posición.