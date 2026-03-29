Diego López señala a Guido Rodríguez y a Unai Núñez en el resurgir del Valencia: "Guido es una pasada verle jugar y Unai nos da experiencia"

El atacante del Valencia pone el foco en los nuevos fichajes como parte clave de la segunda vuelta que está firmando el equipo che, especialmente en Guido Rodríguez y Unai Núñez

El Valencia se marchó al parón de selecciones tras una victoria crucial ante el Sevilla. Con los tres puntos en el bolsillo, el Valencia se desentiende del descenso para sentarse en la mitad de la tabla, llegando incluso a fantasear con Europa. La segunda vuelta, a pesar de que restan 9 partidos de LaLiga, ya es, el relación a los puntos, más favorable que la ida. Esto se explica gracias a los fichajes que realizó el conjunto che durante el invierno, siendo Guido Rodríguez y Unai Núñez las dos incorporaciones que más han subido el nivel de la plantilla.

Diego López resalta la presencia de Guido Rodríguez y Unai Núñez en el resurgir del Valencia

Así lo ha reflejado Diego López, atacante del Valencia, que pone el foco en Guido Rodríguez y en Unai Núñez como parte clave en el resurgir del Valencia en esta segunda vuelta de la temporada. "Aportan mucho. Por ejemplo, Unai y Guido creo que son dos piezas que han encajado súper bien. Guido es una pasada verle jugar y entrenar. Unai también nos da esa experiencia, esa veteranía, ese poso también. Nos están ayudando mucho y ojalá consigamos grandes cosas de aquí al final de la temporada", destaca Diego López en Levante. Desde sus llegadas, el Valencia ha notado una mejora considerable tanto en defensa como en el centro del campo. Guido ha caído de pie en el esquema de Carlos Corberán y desde el valencia ya trabajan para tratar de convencer al ex bético de cara al futuro. El argentino firmó por media temporada con el conjunto valenciano y así quedar libre en verano, una vez que finalice la temporada.

El Valencia trabaja para convencer a Guido Rodríguez

Mientras que la temporada continua y las jornadas se suceden una tras otra, el Valencia empieza a preparar la siguiente campaña en una mercado de fichajes que dará de que hablar en la ciudad del Turia. Guido Rodríguez sigue siendo la prioridad número 1 del conjunto che, hasta tal punto que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, ha dado el visto bueno a Ron Gourlay para que trabaje en la renovación del centrocampista. Lo primero de todo es conocer las intenciones del jugador, que termina contrato en verano y queda libre. Su buen hacer en el Valencia es un escaparate de cara al fútbol europeo, por lo que el club de Mestalla tratará de hacer todo lo que esté en su mano convencer al futbolista. En el Valencia son conscientes en cualquier caso de que deberán realizar un importante esfuerzo económico para convencerlo, yendo un paso más allá de lo habitual en la línea marcada desde Singapur en los últimos tiempos.