Lucas Beltrán no se lo puede dejar más claro al Valencia: "Me encantaría quedarme"

El delantero, que está cedido por la Fiorentina durante esta temporada, está feliz en el equipo valencianista que tiene que tomar la decisión de si se sienta o no con la escuadra italiana para entablar de nuevo negociaciones para que el argentino regresa de cara a la siguiente temporada

Lucas Beltrán ha conectado con el Valencia CF y se siente feliz en el fútbol español. Tanto es así que el delantero no ha mostrado ningún reparo en confirmar lo que es un secreto a voces: se quiere quedar. Más claro no se lo ha podido dejar al Valencia CF quien ahora tiene que decidir si negocia o no con la Fiorentina por el argentino quien está cedido sin opción de compra durante esta temporada.

Lucas Beltrán ha dicho que está totalmente centrado en realizar el mejor final de temporada posible con el Valencia CF al que deja la decisión de si se puede dar su continuidad o no. "Quedan 9 partidos y veremos. Lo normal es que vuelva a la Fiorentina, porque no hay ninguna cláusula en mi contrato de cesión. Poco más puedo hacer yo que dar lo mejor de mí en estos 9 partidos y después, no sé, la gente del club dirá", ha manifestado en una entrevista en As.

Por si había alguna duda, Lucas Beltrán ha dejado claro que estaría encantado de quedarse en el Valencia CF. "Es que no es una decisión mía. Depende de lo que opine el Valencia de mí, de lo que la Fiorentina quiera hacer conmigo... Son tantos factores. Pero si dependiera solo de mí... me encantaría quedarme".

A sus 24 años, Lucas Beltrán está cedido esta temporada por la Fiorentina en el Valencia CF, pero el club de Mestalla no tiene opción de compra sobre el argentino el cual está atado hasta el 30 de junio de 2028 con el equipo italiano. No sólo la vinculación laboral del delantero es un problema para su continuidad ya que también existe competencia. El RCD Espanyol está interesado en hacerse con los servicios de Lucas Beltrán el próximo verano.

Lucas Beltrán se siente querido y no se arrepiente de fichar por el Valencia CF

Lucas Beltrán se ha mostrado muy feliz del cariño que le procesa la afición del Valencia CF. "Lo noto, la verdad. Siempre digo que el futbolista tiene que representar al hincha dentro de la cancha y eso es lo que traté siempre de hacer, acá y en todos los clubes. Odio perder y hago siempre lo imposible por ganar. Lo ideal para un delantero es hacer goles, asistencias... es lo más lindo, lo que más vende. Pero a veces esa parte no se da, pero a correr... nunca me criticaran".

Además de ello, Lucas Beltrán ha asegurado que no se arrepiente de haber fichado por el Valencia CF. "Sobre la bocina y acertada. Acá me volví a sentir yo. Quería recuperar mi esencia, mi intensidad, y siento que en España aprovecho mejor mis características".