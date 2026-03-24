El Valencia encuentra competencia en LaLiga por el fichaje de Lucas Beltrán

El argentino se encuentra cedido por la Fiorentina, sin opción de compra, y en Mestalla estudian la viabilidad de su incorporación definitiva, apuntándose que el Espanyol también está interesado en un traspaso

Tras el importantísimo triunfo logrado ante un rival directo como el Sevilla, el Valencia afronta la recta final de la temporada con la ilusión de no tener que volver a mirar la zona baja y poder pelear en su lugar por una plaza europea, premio que podría llegar hasta el décimo clasificado si se dan una serie de circunstancias. Pero al mismo tiempo, en la dirección deportiva che se trabaja con vistas a la próxima campaña, siendo varios los frentes abiertos.

Con el central neerlandés Justin de Haas ya firmado, en Mestalla meditan también los pasos a dar con los muchos jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, como es el caso de Thierry Correia, Cömert, Guido Rodríguez o Dimitrievski, estando decidido ya hacer un esfuerzo tanto por el medio argentino como por el meta macedonio. Pero junto a ellos, también hay un grupo de cedidos que, igualmente, finalizan su vinculación en unos meses, como Agirrezabala, Unai Núñez, Ramazani y Lucas Beltrán.

Sin opción de compra por Lucas Beltrán

En los préstamos del extremo belga y el atacante argentino ni siquiera existe una opción de compra pactada. Pero el Valencia, satisfecho con sus rendimientos, está abierto a intentar retenerlos, sabiendo que no será sencillo. Para empezar, porque hay más clubes pendientes, como sucede con Lucas Beltrán, que aparece en la órbita del Espanyol de cara a la 26/27.

El Espanyol podría realizar un esfuerzo económico

Según ha apuntando el periodista Javier de Haro en Tiempo de Espanyol, el club perico tiene en su punto de mira al atacante de 24 años y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico. Cabe recordar en este sentido que su valor de mercado es de 8 millones de euros según la web especializada Transfermakrt. Un elevado caché, unido a un salario también importante, es que el hace que Ron Gourlay aún valore si podría encajar o no en los parámetros financieros del Valencia.

Avalado por Carlos Corberán

Lucas Beltrán aterrizó en Mestalla en el último día del pasado mercado estival procedente de una Fiorentina donde tiene dos años más de contrato, hasta 2028. Su llegada al fútbol italiano en 2023 desde River Plate protagonizó un importante traspaso que rozó los 20 millones de euros. Pero en sus dos temporadas en la Serie A no terminó de cuajar (16 goles en 98 partidos). En el conjunto che, por su parte, le costó arrancar. Pero aunque sus números no son brillantes (un tanto en LaLiga y dos en la Copa del Rey), Corberán valora su capacidad para asociarse y su trabajo, lo que le convirtió en un fijo antes de caer lesionado el pasado mes de febrero, saltando desde el banquillo en las dos últimas jornadas tras su recuperación.

Lucas Beltrán, a gusto en Mestalla

Así, el de Córdoba ya ha dejado claro que le gustaría continuar en la Capital del Turia. "Obviamente que me gustaría seguir en el Valencia, un club con Mestalla y una afición impresionante. Aún no se ha hablado nada pero sé que se puede hablar en un futuro, sé que se puede negociar en el momento en el que termine el préstamo, pero que yo sepa todavía no hay nada", señaló al respecto recientemente.

Su revalorización, no obstante, puede ser utilizada por la Fiorentina para tratar de recuperar la máxima tajada posible de la inversión realizada en su día. Que haya competencia, obviamente, interesa al club 'viola'. Aunque el futbolista también puede apretar llegado el caso.