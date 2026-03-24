El Leeds le deja claro al Valencia sus intenciones con Ramazani

El extremo está realizando un final de temporada muy bueno con el Valencia CF el cual está abierto a quedárselo la campaña siguiente. Sin embargo, al no haber opción de compra, el club de Mestalla se tiene que volver a sentar con un Leeds United que tiene ahora otros planes

Al Valencia CF le ha surgido un problema con Largie Ramazani el cual es uno de sus mejores jugadores actualmente. El club de Mestalla estaría encantado de que el extremo siga más allá de esta temporada, pero para ello tendrá que establecer, de nuevo, negociaciones con el Leeds United porque Ramazani está cedido sin opción a compra. Un movimiento que no será fácil de desatascar ya que el equipo inglés tiene otros planes con el belga, más después del buen rendimiento que está dando en esta temporada en el fútbol español.

El Leeds United está siguiente con atención el desarrollo de Largie Ramazani el cual está aprovechando su cesión en el Valencia CF para demostrar que puede ser un futbolista muy aprovechable. Después de un inicio de temporada en donde no estaba teniendo minutos o continuidad, el extremo ahora es titular indiscutible habiendo sumado 5 goles y 2 asistencias en los 22 partidos y 935 minutos que ha disputado ahora el momento.

Este buen rendimiento, hacer que el Leeds United le haya dejado claras sus intenciones al Valencia CF con Largie Ramazani. El plan del club inglés ahora es quedarse con el extremo de cara a la próxima temporada a no ser que haya una oferta que sea irrechazable según adelanta Marca. Largie Ramazani, de 25 años, tiene contrato con el Leeds United hasta el 30 de junio de 2028 y, por tanto, el equipo inglés no tiene ninguna prisa ni obligación por venderlo.

El Leeds United compró en su día a Ramazani por unos 8 millones de euros y en caso de venta querría recuperar la inversión que hizo por el extremo.

El riesgo del Valencia CF y la puerta abierta que dejó el propio Ramazani

Uno de los problemas que se puede encontrar el Valencia CF por culpa de sus estrategias de mercado es que si consigues a un jugador cedido pero sin opción a compra, el futbolista se revaloriza y es muy complicado ficharlo. Es justo lo que está ocurriendo con un Largie Ramazani que ahora se ha convertido en una pieza fundamental de un Valencia CF que ahora mira más a Europa que a los puestos de descenso a Segunda división.

Con esta situación, uno de los asuntos que tiene que abordar el Valencia CF es si va a poder retener a Largie Ramazani lo cual sería un movimiento muy bueno de cara a la próxima temporada. El extremo, ajeno a todas las informaciones, ya dejó la puerta abierta a seguir en el Valencia CF. "Estoy aquí para trabajar, a seguir, y vamos a ver lo que pasa en el futuro. Voy a seguir trabajando fuerte hasta el final de temporada".