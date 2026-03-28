El Valencia, aunque no tiene representación directa en la Selección española, aporta al combinado nacional 4 canteranos formados en Mestalla

El parón de selecciones, en esta ocasión, apenas ha afectado al Valencia, especialmente en la Selección española, en la que no hay presencia de ningún jugador del conjunto de Carlos Corberán. Pero eso no significa que el club che no esté presente en el equipo de Luis de la Fuente, ya que la Selección española se nutre del Valencia y de su trabajo de cantera. Hasta 4 canteranos del Valencia forman parte de la última convocatoria del riojano, siendo dos de ellos unos habituales en el once del seleccionador.

Cuatro canteranos del Valencia en la Selección española de Luis de la Fuente

El Valencia no está atravesando su mejor momento futbolístico. Un claro reflejo de ello es que, en la Selección española, no figura ningún jugador que milite en la plantilla de Carlos Corberán, cuando el conjunto che siempre ha aportado jugadores al combinado nacional. Aunque no haya jugadores del actual plantel, sí forman parte de los convocados de Luis de la Fuente hasta 4 canteranos del Valencia, que han lucido con orgullo el escudo del cuadro de Mestalla, pero con la actual situación del club se han visto empujados a labrarse un futuro lejos de la ciudad del Turia. El primero de los canteranos que figura como un fijo para Luis de la Fuente es Ferrán Torres, actual futbolista del Barcelona. El atacante es uno de los delanteros en los que el riojano deposita su confianza de cara a puerta, mientras que Grimaldo, que también se formo en el Valencia, pelea por un hueco en el lateral zurdo con Cucurella. Las dos novedades en la convocatoria de Luis de la Fuente que también pasaron por el conjunto che y se formaron en el valencia son Carlos Soler, actual futbolista de la Real Sociedad y Mosquera, defensa del Arsenal.

Mosquera se acuerda del Valencia en su debut con la Selección española

Precisamente, el central del conjunto inglés habló tras debutar con España y se acordó del Valencia y de su gente, ya que su debut se produjo en su tierra, a la que echa de menos. "El tiempo, la gente y muchas cosas. Como Valencia y Alicante hay poco en el mundo", subraya Mosquera que asegura que, aunque esté en Londres, sigue de cerca al valencia y su situación actual. "Siempre que juegan intento ver a mis compañeros. Estamos en contacto", destaca Mosquera que le desea lo mejor al club. "Ojalá entren en Europa. Estos últimos años no han sido como esperábamos, pero este tiene buena pinta", sentenció tras su debut.