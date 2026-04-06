Vinícius comienza a negociar su salida del Real Madrid

El Real Madrid afronta un escenario inesperado con Vinícius Júnior de cara al próximo mercado de fichajes. El club blanco está dispuesto a venderlo si no renueva antes del verano, mientras los agentes del jugador se reúnen con equipos de la Premier League y Arabia Saudí

La situación de Vinícius Júnior se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del Real Madrid. A pesar de que su contrato se extiende hasta 2027, el estancamiento en las negociaciones para su renovación ha encendido todas las alarmas en las oficinas del club.

Según el periodista Graeme Bailey, la entidad presidida por Florentino Pérez no está dispuesta a prolongar indefinidamente esta incertidumbre. La hoja de ruta es clara: renovar o vender.

Una renovación que no avanza

Las conversaciones entre el entorno del jugador y el club llevan más de un año sin avances significativos. El principal obstáculo es económico. Vinícius aspira a situarse en la escala salarial más alta de la plantilla, en cifras cercanas a las de Kylian Mbappé.

Sin embargo, el Real Madrid no parece dispuesto a romper su equilibrio interno. Esta diferencia ha provocado un bloqueo que, lejos de resolverse, se ha ido enquistando con el paso de los meses.

El escenario que preocupa en el Bernabéu

En el club tienen claro que no pueden repetir situaciones del pasado con jugadores que entran en sus últimos años de contrato. Con 2027 como fecha límite, el tiempo empieza a jugar en contra.

Por ello, el Madrid ya contempla un escenario que hace unos meses parecía impensable: colocar a Vinícius en el mercado si no firma su renovación en los próximos meses.

La Premier y Arabia, al acecho

La situación no ha pasado desapercibida. Según la citada fuente, varios grandes clubes de la Premier League ya se han reunido con los agentes del jugador para conocer las condiciones de un traspaso. Equipos como Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea o Manchester United siguen muy de cerca el caso, siendo los ‘Red Devils’ los más interesados en el brasileño.

Además, desde Arabia Saudí también están preparados para entrar en la puja, conscientes de la oportunidad que puede suponer un escenario de ruptura entre jugador y club.

Vinicius no fuerza, pero escucha

A día de hoy, la intención del brasileño sigue siendo continuar en el Real Madrid, pero con la dilatación de las negociaciones para renovar, el extremo ya empieza a preparar el terreno para salir el próximo verano.

Este contexto deja al club en una posición delicada: necesita resolver el futuro de uno de sus grandes activos antes de que la situación se complique aún más, cuando además el próximo mes de enero el brasileño podría negociar una incorporación gratuita a otro club.

Un verano que puede marcar un antes y un después

El caso de Vinícius apunta a convertirse en uno de los grandes culebrones del próximo mercado estival. El Real Madrid no quiere dejar ir gratis a un jugador con un valor de primer nivel y está decidido a tomar una decisión firme.

El desenlace marcará no solo el futuro del jugador, sino también el rumbo del proyecto deportivo del club en los próximos años, que tendría que reconstruir el ataque si pierde a una de sus piezas claves.