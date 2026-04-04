LaLiga lanza una alerta total: la Premier desata una burbuja que sacude el mercado

La nueva normativa económica de la Premier League ha encendido todas las alarmas en LaLiga, que advierte de una subida descontrolada en los precios de fichajes que podría afectar directamente a clubes como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid en los próximos mercados

El mercado de fichajes podría estar a las puertas de un cambio radical. Desde LaLiga ya no hablan de una simple tendencia, sino de un riesgo real que puede alterar por completo el equilibrio del fútbol europeo. La advertencia es contundente y llega desde lo más alto de la patronal española: se avecina una burbuja en los traspasos impulsada por la nueva política económica de la Premier League.

Las palabras de Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, no dejan lugar a dudas: “Se va a crear una burbuja en el precio de los traspasos y nos va a arrastrar a todos”. Una frase que refleja la preocupación creciente dentro del fútbol español ante un escenario que puede disparar los precios de forma artificial.

La nueva norma que lo cambia todo

El origen de esta alarma está en la reciente reforma financiera aprobada por los clubes ingleses. La Premier League ha introducido el llamado ‘squad ratio cost’ (SRC), una norma que regula el porcentaje de gasto destinado a plantilla deportiva, pero que incluye una flexibilidad mucho mayor que en otras competiciones.

Mientras la UEFA limita este gasto al 70% del presupuesto, la liga inglesa permite elevarlo hasta el 85% en clubes que no compiten en Europa, con excepciones que pueden alcanzar incluso el 115%. Esto abre la puerta a una situación inédita: equipos que pueden gastar muy por encima de lo que generan.

Para LaLiga, este es el punto crítico. Según sus cálculos, este sistema permitirá a muchos clubes ingleses invertir cifras desproporcionadas en fichajes, generando una inflación artificial en el mercado.

Una inflación que puede sacudir Europa

El impacto no se quedará en Inglaterra. LaLiga tiene claro que esta burbuja afectará directamente al resto de ligas europeas, especialmente a aquellas que mantienen un control económico más estricto.

El problema es sencillo: si los clubes ingleses empiezan a pagar más por los jugadores, el mercado se ajustará a esos precios. Eso obligará a otros equipos a entrar en una dinámica inflacionista para competir, o quedarse fuera de ciertas operaciones.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ya ha advertido del riesgo: gastar más de lo que se ingresa es insostenible y acabará generando problemas estructurales. Para el fútbol español, el temor no es solo perder competitividad, sino verse obligado a pagar precios inflados por futbolistas que no siempre justifican su coste.

El modelo español, en peligro

LaLiga ha defendido durante años un modelo basado en la sostenibilidad económica. “Se derrocha poco”, llegó a afirmar Tebas, en contraposición a la política de gasto de la Premier. Sin embargo, este equilibrio podría verse comprometido.

El aumento de precios afectará directamente a la capacidad de fichaje de los grandes clubes españoles. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid podrían verse obligados a replantear sus estrategias en el mercado, priorizando aún más la cantera y la retención de talento.

Desde la patronal insisten en mantener la línea actual: invertir con lógica, sin caer en una espiral de gasto descontrolado. Pero el contexto internacional podría obligar a adaptarse.

Un mercado al borde del cambio

El escenario que se dibuja es claro: una Premier League con mayor capacidad de gasto y un efecto dominó que puede alterar el mercado global. LaLiga ya ha activado todas las alertas y sigue de cerca la evolución de esta normativa.

La gran incógnita es si el resto de competiciones resistirá la presión, o si el fútbol europeo está a punto de entrar en una nueva era marcada por una inflación sin precedentes en los fichajes.