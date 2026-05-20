Betis, Villarreal, Como... Luis Milla no deshoja la margarita de su futuro: "Las cosas han funcionado"

El centrocampista madrileño maneja cinco propuestas concretas dentro de esa salida tan necesaria para el Getafe CF, pero más que en el hecho de ser su último partido de azulón, sólo piensa en la posibilidad de clasificarse para la Champions en un curso muy complejo

El centrocampista Luis Milla se ha convertido en el gran nombre propio del verano en un Getafe CF, obligado a vender de manera urgente para equilibrar sus cuentas en LaLiga después del 'caso Uche'. En tierras madrileñas dan por hecho que el organizador de 31 años jugará el próximo sábado, ante CA Osasuna, su último partido como jugador azulón y que pocos días después se hará oficial un traspaso que la entidad presidida por Ángel Torres ha cifrado en seis millones de euros y para la que el jugador cuenta con cinco propuestas: del Real Betis y del Villarreal CF, en España; del Como 1907 de Cesc Fábregas, en Italia; el Olympiacos FC de José Luis Mendilibar, en Grecia; y, fuera de Europa, del adinerado Al-Nassr FC saudí de Cristiano Ronaldo.

En medio de este aluvión de noticias sobre su todavía incierto futuro y sobre su más que posible despedida este sábado, Milla ha sido preguntado por si ya ha deshojado la margarita para elegir entre esos cinco destinos u otros. En este sentido, el centrocampista madrileño ha quitado trascendencia personal a la cita entre Getafe y Osasuna para darle un valor colectivo, ya que los pupilos de José Bordalás conservan opciones matemáticas de acabar la temporada en el puesto europeo que falta por dilucidar y que es, en concreto, el que clasifica para jugar la UEFA Conference League. El resto de plazas están definidas: a Champions van FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis; mientras que a la Europa League van tanto el RC Celta de Vigo (vía Liga) como la Real Sociedad (campeón de Copa del Rey) y se podría unir el Rayo Vallecano (si gana la final de la Conference al Crystal Palace).

Milla no da pistas sobre su próximo destino

"Mi futuro no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo. Ahora mismo jugadores, cuerpo técnico, club y afición debemos estar centrados en ganar a Osasuna la próxima jornada de Liga para conseguir terminar la temporada en puestos europeos", ha destacado Milla en una rueda de prensa que ha concedido tras el entrenamiento matinal de este miércoles en el 'Geta'. "Creo que tenemos que estar todos centrados en lo que viene; mi futuro para nada me quita energía y no nos la tiene que quitar a nadie", ha añadido.

Milla no se ha movido de esa hermética posición al ser insistido por el hecho de que le queda sólo un año más de contrato (2027) y ha sido elegido en El Mejor Once de la 25/26 gracias a su condición de segundo máximo asistente de LaLiga con 10 pases de gol, sólo dos menos que el barcelonista Lamine Yamal (12). "Como dije ayer, es un premio a todo el club por el año que estamos haciendo. Cuando van las cosas bien colectivamente, resaltan las individualidades. Esto es así".

"Estoy feliz por ese galardón. Eso significa que las cosas han funcionado", ha declarado de manera modesta, compartiendo méritos con todos sus compañeros y nombrando a otros tres jugadores con mucho peso en el vestuario: "Djené, Arambarri y David Soria han sido claves para generar algo muy especial". "Creo que llevamos un año maravilloso juntos. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos tenido apoyo en casa y fuera. Hemos tenido un gran ambiente en el Coliseum, de los mejores aquí. Animo a todos a venir, es el último día de la temporada y tenemos un objetivo muy bonito. Vamos a estar a la altura todos y vamos a vivir un día inolvidable".

La UEFA Conference League, colofón a un curso de menos a más en el Getafe

"Tenemos que estar muy orgullosos de encontrarnos en esta situación y de lo que hemos conseguido el club, los jugadores y la afición pese a todas las dificultades que hemos tenido. Encontrarnos en disposición de conseguir algo histórico tiene mucho mérito. Cualquier día es importante para ser mejor y vamos a pelear con toda la ambición que hemos tenido esta temporada para conseguir algo muy bonito para todos", ha agregado sobre las opciones de ir a Conference: "Hemos sufrido durante una gran parte de la temporada y estar luchando por acabar entre los siete mejores es una felicidad enorme".

En este sentido, ha recordado que Osasuna se juega no descender y la dificultad de ganar será grande. Además, ha explicado que el punto de inflexión del Getafe fue el 1-1 en Girona de la segunda vuelta: "Recuerdo ir a Montilivi en puestos de descenso en una situación muy difícil. También había mucha incertidumbre por si venía gente a ayudarnos. Es de los primeros partidos que estuvieron Martín Satriano, Luis Vázquez y Boselli. Creo que ese es un punto de inflexión y a partir de ahí vinieron las victorias".