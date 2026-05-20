David Soria hace toda una declaración de intenciones con el Getafe

El guardameta español habló de retirarse en el Coliseum y comentó cómo el club azulón le ha dado estabilidad para estar en Primera. "Me ha permitido tener una estabilidad en Primera división"

David Soria está viviendo su octava temporada en el Getafe y el próximo sábado en el duelo ante Osasuna tendrá la oportunidad de pelear junto a sus compañeros porque los azulones puedan volver a competición europea después de jugar en la 2019/20 la Europa League. Este miércoles David Soria, que recientemente fue renovado, hizo un breve repaso de su carera en el Getafe y apostó por retirarse de azulón.

David Soria dejó claro que es feliz en el Getafe ya que hacerlo en otro lugar es complicado que sea mejor que en el Coliseum: "El Getafe es mi casa y claro que me veo retirándome aquí. Mejor que aquí es difícil que esté".

La retirada de David Soria en el Getafe

David Soria demostró con palabras el amor que tiene por el Getafe, ese que viene mostrando con sus acciones en estas ocho temporadas que acumula en el cuadro azulón. El guardameta del Getafe recordó los diferentes objetivos con los que ha peleado con los azulones, desde entrar en Champions League a eludir el descenso: "He tenido muchos. Muchos años y muchos partidos. El primer año, ese pelea por entrar en 'Champions' fue espectacular. El año siguiente, en Europa, también fue muy bonito. La eliminatoria contra el Ajax... Y que pena el covid, estábamos en un momento espectacular. Pero también me quedo con salvaciones importantes, como la de Valladolid, que fue sufrimiento puro y duro. La del año pasado también. Siempre se ha conseguido el objetivo, que es lo importante".

La casa de David Soria es el Getafe

David Soria insistió en su amor por el Getafe y valoró positivamente que los azulones le han permitido tener estabilidad de mantenerse en Primera división: "El Getafe es mi casa. Es todo. Llevo aquí la mayor parte de mi carrera. Me ha permitido tener una estabilidad en Primera División, ayudarme a crecer en lo personal y en lo deportivo. No tengo ni una palabra mala para este club. Y a la afición hay que agradecérsolo. El Getafe me ha dado esta oportunidad y espero devolvérselo".

El guardameta, que antes de defender la portería del Getafe pasó por el Sevilla, habló del trabajo como la única receta para que los azulones sigan compitiendo en Primera año tras año: "Siempre hemos basado todo en el trabajo, en la confianza en nosotros mismos, en el cuerpo técnico y hemos ido sacando resultados. Gracias a todo eso, hemos conseguido salir de la guerra que se ha montado ahí abajo".

Por último, apeló al gran vestuario como clave para superar las dificultades que se han presentado esta temporada: "Hemos tenido vestuarios impresionantes y este es uno de ellos. Sin eso, con las dificultades que hemos pasado, sin un vestuario así, estaría más complicado".