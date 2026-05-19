Bordalás apunta a Adrián Liso para ganar la batalla del Getafe en Europa

El Getafe mira a Adrián Liso: tres goles, nueve puntos y la sanción de Satriano colocan al aragonés como alternativa clave en la final por la Conference League. Los de Bordalás recibirán a Osasuna en el último partido de LaLiga EA Sports

Adrián Liso está muy cerca de cerrar su primera temporada en el Getafe. El delantero de 21 años, cedido por el Real Zaragoza, ha firmado tres goles en 27 partidos esta temporada en LaLiga EA Sports. Además, sus actuaciones han supuesto un total de nueve puntos para el conjunto de José Bordalás.

Por otro lado, a falta de una jornada para que acabe LaLiga, el Getafe tiene opciones reales de acabar en Conference League, por lo que Adrián Liso puede ser una de las variantes de José Bordalás para el once titular ante Osasuna. Pese a no tener minutos en los tres últimos partidos del campeonato doméstico, la sanción de Martín Satriano le abre las puertas al delantero español, que puede jugar su último partido en el club azulón.

El Getafe se juega Europa ante un Osasuna hundido: depende de sí mismo para entrar en Conference

El Getafe llega a la última jornada de LaLiga EA Sports dependiendo de sí mismo para entrar en Europa y disputar la UEFA Conference League la próxima temporada. Los de Bordalás, además, recibirán a un Osasuna en crisis, ya que ha caído derrotado en los cuatro últimos partidos del campeonato doméstico, lo que le ha dejado al conjunto de Alessio Lisci a dos puntos del descenso, empatado con el Levante y Elche.

Tras perder contra el Elche la pasada jornada, el Getafe necesitará vencer a Osasuna o esperar el resto de resultados de sus principales perseguidores, como son el Rayo Vallecano, Valencia, Espanyol o Athletic Club de Bilbao. Además, lo hará sin Martín Satriano, que vio amarilla en el choque ante los de Eder Sarabia, por lo que tendrá que cumplir ciclo por castigo por acumulación de las mismas.

El motor del Getafe: Adrián Liso domina los duelos y sostiene al equipo

De esta manera, la figura de Adrián Liso aparece en escena. El delantero del Getafe es el jugador, comparado con el resto de futbolistas de su posición, que más recuperaciones de balón realiza por encuentro, con 6,55 y el que más duelos defensivos gana, con 4,22. Su ayuda al equipo en diferentes parcelas le hace ser ua pieza necesaria para este equipo como es el de José Bordalás.

Además, en su primera temporada en Primera División, Adrián Liso es el jugador del Getafe que más duelos completa, registrando un 28,09, además de ser el que más sobresale en duelos defensivos y duelos aéreos, con el 7,08 y 6,11 respectivamente. La intensidad y el trabajo del delantero de 21 se antoja vital para un partido como el de este fin de semana ante Osasuna, clave para certificar la vuelta del club azulón a Europa seis años después.

Adrián Liso apunta a la titularidad ante Osasuna: el delantero gana peso para suplir a Satriano

Con la baja de Satriano, que fue clave en la victoria ante el Mallorca y ha sido titular en todos los partidos desde su llegada en el pasado mercado de fichajes, a José Bordalás se le abre un abanico de opciones en la parcela ofensiva. Sin embargo, Adrián Liso gana enteros para acompañar a Luis Vázquez en la punta de ataque en el choque de Osauna, último en El Coliseum esta temporada.

Adrián Liso buscará cerrar su temporada con el Getafe de la mejor manera. Está a tan solo un gol de superar los cuatro tantos que firmó con el Real Zaragoza la anterior campaña, lo que le provocó que desde el conjunto azulón se fijasen en su figura. Por otro lado, su momento de forma en la 2025/2026 le hizo recibir la llamada de la selección española Sub-20, derribando la puerta en su carrera profesional con tan solo 21 años.