Kompany, aunque contento con el resultado, no da la eliminatoria por cerrada

El técnico del Bayern optó por hacer una lectura positiva y resultadista del encuentro de ida y admitió que tendrá que ajustar varios detalles de cara a la vuelta

La sensación generalizada fue que el Real Madrid salió vivo de cara a la vuelta de la eliminatoria contra el Bayern Munich. El equipo bávaro tuvo a los blancos contra las cuerdas y se respiró por momentos que la temporada estaba terminada, especialmente tras el segundo gol visitante en el arranque de la segunda mitad, pero una vez más apareció la magia del Santiago Bernabéu para que el equipo de Arbeloa resucitase con un 1-2 que le permite al menos soñar con una gesta heroica en Múnich.

Pese a ello, en el Bayern optaron por hacer una lectura positiva y resultadista del encuentro de ida. Al fin y al cabo, una victoria en el Bernabéu siempre es bienvenida para cualquier rival que se precie.

Kompany no se fía

Vincent Kompany, técnico del Bayern, así lo destacó en la rueda de prensa posterior al choque. "Es un buen resultado. Tenemos que recuperarnos y mantenernos centrados. Espero que en casa, con nuestra gente, podamos hacer un buen partido y pasar de ronda", declaró el belga en los micrófonos de Movistar. "Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria en el Bernabéu es importante. Es algo desde donde podemos construir, y jugamos la vuelta en casa. Lo importante es que hemos sido muy peligrosos y la idea es ganar el siguiente partido también. Nuestro equipo tiene derecho a soñar con la victoria por cómo estamos jugando", añadió posteriormente en rueda de prensa.

Cuestionado por las paradas de Manuel Neuer, MVP del partido a sus 40 años, su técnico destacó su buen hacer e incluso comparó la grandeza de su portero con la que siempre hace gala el Real Madrid en Europa. "Creo que tienes que tener estos momentos como el de Neuer para ganar esta competición. El Madrid es el que mejor representa esto".

"El futuro de Neuer es una cuestión del club y también personal y no voy a decir nada de esto. Lo importante es lo que hemos visto en el estadio hoy. Tenía la sensación de que estaba en muy buena forma y necesitábamos su experiencia y calidad. Trabaja mucho a nivel físico y no me sorprende. Vamos a necesitar su rendimiento la semana que viene. Seguro", dijo.

De cara a la vuelta, Kompany admitió que debe ajustar algunos detalles, pero se mostró bastante satisfecho con la imagen de su equipo en el Bernabéu y muy confiado con el poder de los suyos en el Allianz Arena. "Estoy contento con el resultado. Pondré el contador a cero la semana que viene. Vamos a intentar ganar en casa. El equipo lo merece. Ha trabajado mucho a lo largo de la temporada. Estoy contento con el resultado pero no está cerrada la eliminatoria y tendremos que esforzarnos la semana que viene", agregó.

"Creo que hay que mejorar para la vuelta algunas cosas. Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer. Hemos creado ocasiones, creo que hemos sido capaces de presionar al Madrid. Tenemos buenos jugadores pero ellos también. Esperemos seguir en la competición", finalizó.