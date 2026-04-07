Tchouameni apunta la clave para hacer en la vuelta contra el Bayern "cosas grandes"

El mediocentro del Real Madrid, que se perderá el encuentro en Múnich al ver tarjeta amarilla, ya que estaba apercibido, habló tras la derrota frente a los de Kompany, hablando de los detalles del partido en Alemania si juegan la vuelta "a nuestro nivel". De la misma manera, Lunin y Rüdiger hicieron balance del choque contra el equipo alemán

El Real Madrid cayó derrotado en el encuentro contra el Bayern de Múnich, correspondiente a la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Dos goles, de Luis Díaz y Hary Kane, pusieron por ventaja a los de Kompany en la eliminatoria. Tras ello, jugadores como Lunin, Rüdiger y Tchouameni hablaron y compartieron sus sensaciones tras el 'pinchazo de los de Arbeloa.

Además, una de las peores noticias fue la tarjeta amarilla que vio Tchouameni, que le hará perderse el partido decisivo en Múnich, fijado para el próximo miércoles 15 de abril a las 21:00 (horas). Sin embargo, el lado positivo fue que tanto Millitao como Bellingham pudieron seguir cogiendo ritmo y teniendo más minutos sobre el terreno de juego.

Rüdiger valora la ida de cuartos de final ante el Bayern de Múnich

De esta manera, Rüdiger, que jugó los 90 minutos ante el Bayern de Múnich en el Bernabéu, hizo una pequeña valoración en los micrófonos de Movistar+ sobre la derrota del Real Madrid: "Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles son dos regalos. Necesitamos más.Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles, pero al final es así".

Además, Rüdiger ensalzó la figura de Neuer, que fue decisivo en el partido deteniendo los lanzamientos de Mbappé, principalmente, además de Vinicius o Fede Valverde en diferentes ocasiones: "Hablamos de estas cosas, de no perder balones fáciles, y mira los dos goles. En este nivel es muy peligroso. Necesitamos tirar más a puerta, pero hoy el mejor jugador del Bayern fue el portero Neuer".

Lunin ya pone el foco en la vuelta en Alemania

Por su parte, Lunin también quiso compartir sus sensaciones tras la derrota en el día de hoy: "Podríamos evitar algún gol seguramente, pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos atacado mucho y estamos vivos. En cualquier caso, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Obviamente, sería mejor si hubiéramos marcado más o si empatamos por lo menos, pero es lo que hay".

En este sentido, Lunin ya piensa en lo próximo, que es el partido contra el Girona de este viernes y el del Bayern el miércoles de la semana que viene: "Tenemos que seguir pensando en el próximo partido de Liga y luego tenemos días para el partido de vuelta, que va a ser más complicado. Estamos vivos, creemos en eso, son cuartos de final de Champions, no iba a ser fácil en ningún momento y vamos a darlo todo ahí. Vamos a ver si podemos dar la vuelta a esto".

Tchouameni, sancionado sin poder jugar la vuelta en Alemania

Por último, Tchouameni habló, en los micrófonos de Movistar+, sobre la acción que le costó la tarjeta amarilla: "Solo estaba corriendo, no sé qué ha pasado. Pero ha decidido que como había muchas faltas, tenía que sacar una amarilla. Pero de verdad que no he hecho nada. Queremos ganar en la vuelta, pero debemos hacer las cosas mejor. Cuando te pones 0-2, es muy difícil. Pero tenemos mucha confianza".

Además, Tchouameni terminó reconociendo "jugamos contra un equipo top mundial. Pero con el paso de los minutos hemos tenido la posibilidad de jugar un poco más al fútbol. La segunda parte fue buena y hay que seguir por ahí. Debemos seguir, dar todo. No sabemos qué pasará ahí, pero si jugamos a nuestro nivel, seguro que haremos cosas grandes".