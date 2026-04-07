Arbeloa: "Si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid"

El técnico del conjunto blanco confía en la remontada y avisa: "El que no crea se puede quedar en Madrid, pero vamos a ir con todo a ganar"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, atendía a los medios de comunicación tras caer 1-2 ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League aunque con la convicción de que pueden remontar la eliminatoria en Alemania la próxima semana. "Estamos vivos, estamos a un gol de empatar la eliminatoria. Hemos demostrado que podemos ganar en cada campo. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid", ha dicho en los micrófonos de Movistar+.

El entrenador blanco ha reconocido que su equipo sufrió por momentos y fue superado por un buen Bayern de Múnich aunque nunca le perdieron la cara el encuentro: "Nos ha faltado querer el balón. Ellos han tenido demasiado control. Ha sido una pena no haber marcado alguna de las que hemos tenido".

En cuanto a los goles encajados, Arbeloa fue claro. "Sus dos goles han sido en dos pérdidas nuestras. El gol después del descanso ha sido un mazazo", ha admitido el técnico, que pese a todo se ve con opciones de remontar en Múnich: "Podemos remontar esto. Le dije a Vinicius que un gol nos podía mantener en la eliminatoria. Estamos vivos y con muchas esperanzas de hacer un gran partido allí".

No podrá contar con Tchouaméni para la vuelta

Tchouameni no jugará el partido de vuelta en Múnich al ver la tarjeta amarilla este martes en el partido de ida. El centrocampista galo vio la cartulina en el minuto 36 al cometer falta sobre su compatriota Michael Olise. Tchouameni era uno de los seis apercibidos del Real Madrid junto a Mbappé, Vinicius, Huijsen, Bellingham y Carreras.

Sobre esta baja se ha pronunciado Arbeloa. "No sé lo que ha visto el árbitro, como no sé que no sacara roja a la entrada de Mbappé. Es lo que tenemos y con eso iremos a Múnich. Me aferro a mis jugadores para la vuelta. Admiro la ambición de mi equipo. Es una pena no haber aprovechado una ocasión más, pero tengo confianza en ganar en Alemania. El que no crea se puede quedar en Madrid, pero vamos a ir con todo a ganar".

Los minutos de Mbappé y la salida de Bellingham

"Jude ha estado mucho tiempo fuera, no me apetece dejarle en el banquillo. Hemos hablado de cómo debe ser la vuelta al equipo. Ojalá hubiera jugado 90 minutos siempre con él. Nos ha dado mucho. Estoy muy contento por la energía que nos ha mostrado. Le veo mucho mejor y en Múnich nos va a ayudar mucho. He visto a un buen Mbappé. Este es al que queremos ver. Un jugador que quiera ser Mbappé todos los días".

El partidazo de Neuer

"Que el mejor del partido haya sido Neuer nos da muestras de que podemos hacerle daño. Vamos a tener días para prepararnos bien. Los jugadores tienen mucha personalidad y lo primero que han dicho es que vamos a ganar allí".