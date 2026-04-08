El Real Madrid se asoma al desastre: la peor temporada en años

El Real Madrid vive uno de los momentos más delicados de los últimos años. Tras la derrota ante el Bayern de Múnich en la Champions y el golpe en LaLiga, el equipo de Álvaro Arbeloa se enfrenta a un escenario que no se repetía desde 2021

El Real Madrid ha encadenado una serie de resultados negativos que han puesto en jaque todo el proyecto blanco. La derrota en la ida de cuartos de final de la Champions League y el tropiezo en Liga ante el Mallorca han dejado al equipo sin margen de error en el tramo final de la temporada.

A siete puntos del líder de LaLiga, el FC Barcelona, y teniendo que ganar por una ventaja de dos goles para superar la eliminatoria en Múnich ante el Bayern, el equipo de Álvaro Arbeloa tiene por delante una semana donde puede prácticamente perder todas las opciones de tocar plata.

Un escenario que no se veía desde 2021

El conjunto blanco no termina una temporada sin levantar ningún título desde la campaña 2020-21, en plena etapa de Zinedine Zidane.

Aquel curso estuvo marcado por la irregularidad y la eliminación temprana en la Copa del Rey ante el Alcoyano. Ahora, el paralelismo es evidente: un equipo que compite, pero no termina de imponerse en los momentos clave.

LaLiga, prácticamente imposible

La situación en el campeonato de Liga es límite. A falta de nueve jornadas, con 27 puntos en juego, el Real Madrid se encuentra a siete del líder, el FC Barcelona, que no parece bajar el pie del acelerador. Tres pinchazos del conjunto azulgrana harían falta para que el equipo de Chamartín les alcance, y con la reciente victoria ante el Atlético de Madrid, no parece que sea una opción.

En la última jornada, la derrota ante el Mallorca en Son Moix supuso un golpe casi definitivo en la pelea por el título, en un partido en el que el equipo mostró una imagen muy lejos de lo esperado.

La Champions, última bala

La Champions League se ha convertido en la única vía real para evitar el fracaso total. Sin embargo, la derrota en la ida ante el Bayern deja a los blancos contra las cuerdas.

El equipo alemán confirmó su condición de favorito y expuso las carencias defensivas del Madrid, que encajó dos goles antes de reaccionar con un tanto de Kylian Mbappé.

Las dudas alrededor del proyecto

La posible temporada en blanco pone el foco en toda la plantilla, especialmente en sus grandes estrellas. Mbappé, fichado para liderar una nueva era, no ha conseguido todavía acercar al equipo a su gran objetivo: dominar Europa.

El equipo ha perdido solidez frente a los grandes rivales del continente, algo que contrasta con el dominio reciente del club en la Champions.

Las actuaciones individuales también han sido cuestionadas. El exfutbolista Roy Keane fue especialmente duro tras el partido europeo. “Es la misma historia en cada partido importante. No puedes defender así en la Champions”, afirmó, señalando el error de Trent en el tanto de Luís Díaz.

Un final de temporada al límite

El Real Madrid afronta ahora una semana decisiva en las que se juega todo su futuro inmediato. La vuelta en Múnich será determinante para definir si el equipo puede salvar la temporada o si, por el contrario, se confirmará uno de los cursos más decepcionantes de los últimos años.

La historia reciente demuestra que el club siempre compite hasta el final, pero esta vez el margen es mínimo y el riesgo, máximo. Donde Álvaro Arbeloa podría firmar su sentencia en territorio alemán.