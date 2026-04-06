Cinco bajas y un lío confirmado en la lista del Betis para Braga

Pellegrini, que ha citado a 24 futbolistas, pierde de nuevo a Bakambu por la decisión de su país y todavía no dispone del recién reaparecido Isco, a la par que Junior vuelve a quedarse fuera

Isco se unió hoy al grupo, pero aún no está disponible y es baja para Braga.RBB

El Betis pondrá rumbo en la mañana de este martes a Braga para la disputa de la ida de los cuartos de final de la Europa League y el club ha hecho oficial este mediodía la lista de convocados para el primer asalto en busca de las semifinales.

Así, tras el entrenamiento matinal de hoy, se ha dado a conocer el listado de los 24 citados que se desplazarán a tierras portuguesas para el choque adelantado al miércoles para que no coincida con el duelo de la misma ronda del Oporto.

La lista confirma que Bakambu se perderá un segundo partido por la decisión de la República Democrática del Congo de retenerlo más de lo que permite el reglamento de la FIFA para la celebración de la clasificación histórica para el Mundial.

Lo Celso, fuera al no estar inscrito

A esta baja, se suma la de Ángel Ortiz, único inquilino a día de hoy de a enfermería bética por sus problemas en el hombro, una vez que Isco se unió hoy al grupo para trabajar de forma parcial por sus compañeros. No obstante, la estrella malagueña todavía no está disponible para Pellegrini y engrosa la lista de cinco bajas, completada de manera forzosa por Giovani Lo Celso, ya recuperado, pero que no está inscrito en la Europa League una vez que se le borró durante su lesión para incluir a Álvaro Fidalgo.

Potro lado, Pellegrini ha dejado fuera nuevamente a Junior Firpo, ausente ya contra el Espanyol sin que el club haya comunicado que sufra ningún problema físico, si bien hoy no se entrenó con el resto del grupo.

El que si ha entrado ha sido Héctor Bellerín a pesar de que hoy no se ha ejercitado con el grupo y también Antony, que no termina de recuperarse de sus molestias en el pubis. Además, Pablo García repite en la lista tras reaparecer contra el Espanyol y brindar buenos minutos, disponiendo de una gran ocasión en los últimos minutos de la cita contra los pericos

Esta es la lista de 24 jugadores para el partido que enfrenta este miércoles al Betis contra el Sporting Club de Braga: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Abde, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Amrabat, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Marc Roca, Aitor Ruibal, Pau López y Pablo García.