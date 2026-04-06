Pellegrini confirma la situación de Junior en el Betis con una decisión significativa

El canterano toca fondo en su regreso a La Palmera tras la última decisión tomada por Pellegrini que lo sitúa el último en sus planes

La felicidad por regresar al Betis el pasado verano ha tornado en preocupación para Junior Firpo debido a una situación que, lejos de mejorar, ha empeorado con el paso de la temporada y que ha tocado fondo en los últimos días con la decisión tomada por Manuel Pellegrini.

Hasta ahora, el hispano-dominicano había desempeñado un rol secundario en los planes del chileno, pero ahora su tesitura ha entrado en una nueva dimensión al convertirse en el descarte no forzado para la cita contra el Espanyol.

Junior, sacrificado ante el Espanyol al ser la última opción

Aunque había regresado con tiempo de sobra de la concentración con República Dominicana, fue el primero junto a Pablo Fornals, el entrenador bético decidió dejarlo fuera de la convocatoria por primera vez sin que hubiera ninguna razón de fuerza mayor. Así, prefirió devolver a la lista a Pablo García tras una larga ausencia con el pensamiento de emplear de nuevo a Valentín Gómez en el rol de lateral.

En este sentido, para cubrir la banda siniestra, Manuel Pellegrini se llevó al argentino y a Ricardo Rodríguez, que se incorporó al grupo después de Junior, como reflejo de que, a día de hoy, es la última opción para el técnico. Ni siquiera la alegría que se llevó al marcar en el primer amistoso le ha servido para tomar impulso, más bien todo lo contrario.

El futbolista menos usado de la plantilla en circunstancias normales

No en vano, Junior Firpo se erige a estas alturas de campeonato en el futbolista de campo con ficha del primer equipo con menos minutos de la plantilla sin tener en cuenta a Isco, lesionado de larga duración, ni a Álvaro Fidalgo, llegado en el mercado invernal.

Así, Junior solo suma un total de 844 minutos repartidos en 14 partidos y es el fichaje menos empleado con una distancia sustancial con respecto a su antecesor, un Rodrigo Riquelme con 1.254 minutos en su haber.

a se vistió de corto contra el Espanyol, lo que le deja en una situación muy delicada tras haber recibido numerosas críticas por sus dos últimas actuaciones como titular ante Getafe y Celta después de cuatro suplencias ligueras consecutivas.

Ante los problemas en el carril, no solucionado con su regreso, el Betis planea una nueva remodelación en esta posición ante la salida asegurada de Ricardo Rodríguez que también podría afectar al hispano-dominicano, con contrato hasta el 30 de junio de 2028.