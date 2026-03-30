Regreso anticipado para Junior Firpo: el dominicano será el primer internacional del Betis en volver y Álvaro Fidalgo, el último

El lateral izquierdo, que volvía con la selección de la República Dominicana tras superar su lesión, jugó anoche ante Cuba y acabó sus compromisos. Otros cinco verdiblancos terminarán en la tarde-noche del martes y México cerrará la agenda, ya en la madrugada del miércoles

El Real Betis aprovecha el parón para gozar del descanso necesario antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada, la recta final en LaLiga EA Sports con nueve jornadas para defender la quinta plaza (virtual billete de Champions) y los cuartos de final de la UEFA Europa League. La semana pasada sólo hubo tres entrenamientos y luego han disfrutado de otras tres jornadas de descanso, antes de volver al trabajo este martes con la progresiva vuelta de los siete internacionales. Junior Firpo, que jugó la pasada madrugada con la República Dominicana, será el primero en regresar a casa y el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo será el último.

Junior, que no acudió a las convocatorias del pasado verano para la clasificación para el Mundial 2026 y la Copa Oro, ya había regresado a las listas de la República Dominicana en las ventanas de septiembre y octubre de 2025. Había dudas acerca de si asistiría en este parón liguero, ya que está recién salido de sendas lesiones muscular que le ha mantenido de baja prácticamente durante dos meses (jugó dos partidos entre medias y recayó). Sin embargo, no sólo ha acudido a la llamada, sino que vuelve a Sevilla con 180 minutos en sus piernas entre la cita del pasado viernes contra El Salvador (2-2) como en el choque de esta pasada madrugada frente a Cuba (1-1), en el que de nuevo fue titular y completó los 90'.

Los otros seis internacionales del Betis completan su agenda este martes

La cita más destacada será la que afrontará Cédric Bakambu, en el histórico duelo que enfrentará a la República Democrática del Congo y a Jamaica en el torneo de repesca que organiza la FIFA para entregar su última plaza para el Mundial de 2026. Tendrá lugar a partir de las 23:00 de este martes (hora española) en el Estadio Akron de la localidad mexicana de Jalisco.

Antes, a lo largo de la tarde de este martes 31 de marzo completarán sus compromisos Pablo Fornals, en el España - Egipto que se juega en el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona) a las 21:00 h; Pablo García, en el partido de clasificación para el Europeo sub 21 que disputan España y Kosovo en Alcalá de Henares (Madrid) a las 19:00 h; misma hora a la que juega Ricardo Rodríguez, en un Suiza - Alemania; y Ez Abde, en un Marruecos - Paraguay que arranca a las 21:00 h.

Ya en la madrugada del miércoles 1 de abril (a las 03:00, hora española), Álvaro Fidalgo cerrará la agenda con un México - Bulgaria que podría ser su segundo partido oficial con la selección azteca después de debutar el pasado domingo de la mano de Javier Aguirre. "Muy feliz por el debut con @miseleccionmx y más en este estadio tan importante para mí. Increíble. Gracias a todos. ¡Vamos!", es el mensaje que ha compartido el 'Maguito' a través de sus perfiles en redes sociales.