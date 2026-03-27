Junior se reivindica y Pablo García paga su situación en el Betis

El lateral zurdo se llevó una alegría con la selección de República Dominicana, con protagonismo especial, mientras que el de Alcosa no tuvo la oportunidad de sacar pecho con la 'Rojita'

Junior Firpo y Pablo García no atraviesan precisamente por su mejor momento en el Betis, lejos de las expectativas béticas y de las suyas propias a principios de temporada, por lo que el parón internacional se presentaba como una oportunidad para reivindicarse con sus respectivas selecciones, República Dominicana y España sub 21.

Un objetivo que de momento está cumpliendo el lateral izquierdo después de sufrir numerosas críticas por sus últimas actuaciones en el campeonato liguero. De ese modo, Junior se ha llevado una alegría que necesitaba en el primer amistoso del parón, pues en el partido de la pasada madrugada en Santiago de los Caballeros se erigió en protagonista.

Gol de Junior con República Dominicana

No en vano, en el empate a dos tantos con el combinado de El Salvador, el futbolista bético abrió la cuenta con un buen gol al cuarto de hora del partido. Así, aprovechó un error defensivo del rival para coger fuera de sitio al portero y con un disparo fuerte y colocado superó al defensa que trataba de cubrirla para mandar el balón al fondo de la red. Finalmente, su equipo firmó tablas en el último suspiro con un gol de penalti.

Este gol le da moral a un Junior que se ha visto lastrado por las lesiones en su regreso al Betis y que por ahora no ha mostrado el rendimiento esperado. En la madrugada del lunes tendrá una nueva oportunidad en el choque contra Cuba.

Pablo García, sin minutos

Peor suerte corrió Pablo García, que ha dejado de contar para Manuel Pellegrini y ha bajado dos categorías para tratar de ayudar al Betis Deportivo en su complicadísima misión de salvarse. De hecho, no juega en el primer equipo desde el 1 de febrero en el partido contra el Valencia.

Esta nueva situación no ha impedido que sea llamado con la Sub 21, pero le ha podido pasar factura a la hora de tener protagonismo. No en vano, en el choque clasificatorio de hoy para la Eurocopa de 2027 contra Chipre el bético se quedó en el banquillo de inicio y David Gordo no lo contempló para los cambios, por lo que no disputó ni un solo minuto con la Rojita en el primero de los choques oficiales del parón.

España se impuso con un abultado 0-7 y se mantiene intratable en su grupo, en el que ocupa el primer puesto con 21 de 21. Todavía le queda una segunda oportunidad al de Alcosa para reivindicarse, pues la selección se mide el próximo martes contra Kosovo en Alcalá de Henares, donde espera poder tener minutos.