Matthäus critica abiertamente a Vinicius: "Solo se queja y lloriquea"

El exfutbolista cargó contra el jugador del Real Madrid, ya que, según el alemán, "provoca sin parar". Además, el que fuera centrocampista habló del comportamiento del club blanco tras conocer que el brasileño no ganó un Balón de Oro que finalmente se llevó Rodri

Vinicius sigue recibiendo críticas por su forma de juego en el Real Madrid y con Brasil. El brasileño es uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo de Arbeloa y se encuentra actualmente en un gran estado de forma.

Sin embargo, su actitud sobre el terreno de juego ha provocado una dura opinión como la de Lothar Matthäus sobre el '7' del conjunto blanco. El exfutbolista alemán ha cargado contra el ex de Flamengo, así como la actitud del club merengue por su reacción de no acudir a la gala del Balón de Oro de 2024, cuando Rodri fue el ganador.

Matthäus, sobre la reacción del Real Madrid con el Balón de Oro de Rodri

De esta manera, Matthäus ha hablado, en Sky Sports, sobre la reacción que tuvo el Real Madrid al conocer que Rodri se adelantó a Vinicius y logró el Balón de Oro de 2024: "Rodri fue elegido mejor jugador del mundo. Y entonces dijeron: ¡Injusto! Uno de los nuestros debería haberlo ganado, así que lo boicoteamos. No se hace eso, por respeto al rival, a los demás equipos, a los demás jugadores".

Por ello, Matthäus sentencia con la siguiente afirmación por lo ocurrido en aquel momento: "Así es como un club que ha logrado grandes cosas, que tiene una historia verdaderamente gloriosa, pierde prestigio. Tampoco creo que sea correcto el comportamiento del Real Madrid en los últimos años".

Matthäus critica el comportamiento del Real Madrid y habla de Florentino Pérez

Además, Matthäus siguió en esta línea criticando al Real Madrid: "Su comportamiento en los últimos años es, en mi opinión, sumamente antideportivo. Ya no tiene nada que ver con el juego limpio, y siempre tengo la sensación de que se creen superiores a los demás, que se ven a sí mismos como alguien mejor. Eso me irrita muchísimo, me genera una total antipatía hacia ellos".

Matthäus también tuvo palabras hacia Florentino Pérez: "El presidente también juega un papel muy importante en esto, ya que si uno de sus jugadores no gana el Balón de Oro, entonces nosotros como equipo no vamos a boicotear el evento. Me parece una falta de respeto hacia todos los demás, y por eso el club ha perdido tanto respeto para mí, simplemente me resultan increíblemente antipáticos".

Matthäus carga por la actitud de Vinicius sobre el terreno de juego

Por último, Matthäus criticó duramente a Vinicius: "Esto viene ocurriendo desde hace años. Vinicius es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin parar. Cuando por fin le haces una entrada en condiciones en el campo, solo se queja y lloriquea. Cuando veo cómo juega al fútbol, el talento que tiene, y luego cuando lo veo caerse y rodar 14 veces con cada movimiento, simplemente no me gusta".

Matthäus, exjugador del Bayern, comienza a 'calentar' una eliminatoria que dará comienzo mañana en el Bernabéu, con un Real Madrid que deberá sacar un buen resultado para afrontar la vuelta de cuartos de final de la Champions League en el Allianz. Con grandes dificultades de lograr el título de LaLiga EA Sports al tener a siete puntos al Barcelona, los de Arbeloa se aferran a la Copa de Europa para lograr un título que deje atrás las críticas recibidas esta temporada.