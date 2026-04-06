Un señalado y un descartado antes de medirse al Bayern

Eduardo Camavinga está en la rampa de salida tras su mala actuación contra el Mallorca y Ferland Mendy, casi recuperado después de una nueva lesión, tiene muy pocas opciones de ser de la partida en Champions

El Real Madrid afronta la decisiva eliminatoria de cuartos e final de la Champions League contra el Bayern Munich en un mar de turbulencias tras la dolorosa derrota en Mallorca. El equipo se dejó tres puntos vitales en tierras baleares y sirvió el campeonato liguero prácticamente en bandeja a un Barça que no desaprovechó la oportunidad imponiéndose en el Metropolitano.

La resaca de la derrota ha comenzado a dejar consecuencias interesantes y unas primeras conclusiones determinantes pese a que llegan en días de entreguerra y justo antes de la eliminatoria que decidirá más de media temporada.

La primera determinación afecta directamente a Eduardo Camavinga. El centrocampista francés resultó ser el gran retratado de la derrota en Mallorca y la directiva coincide en que su rendimiento está bastante por debajo de lo esperado. Y es que el francés dejó de seguir la marca de Manu Morlanes en la jugada que dio origen al 1-0 para los locales, una acción que dejó muy disgustado a Álvaro Arbeloa.

Tras el pitido final, el propio entrenador lo señaló directamente, aunque de forma velada, en la rueda de prensa posterior al choque. "Lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% no íbamos a ganar. En una jugada que éramos superiores, en un desajuste te cuesta un gol", recordó el entrenador salmantino.

La consecuencia inmediata es que Camavinga ha dejado de ser intransferible. De hecho, se escucharán ofertas por él en el mercado estival, siendo una de las primeras piezas que podrían ser modificadas en un previsible nuevo puzzle. Evidentemente, y como es costumbre en el Real Madrid, no se forzará su traspaso, pero sí se escucharán propuestas, especialmente si estas llegan de la Premier League, normalmente jugosas en lo económico.

Mendy, recuperado pero descartado

El otro jugador que gobierna la actualidad del Real Madrid es Ferland Mendy. El lateral izquierdo se entrenó junto al resto del grupo en el entrenamiento previo al choque contra el Bayern, pero está prácticamente descartado para ser de la partida.

El defensor galo se ha perdido los últimos cuatro encuentros oficiales de su equipo por una lesión muscular tras caer en el choque de vuelta contra el Manchester City, un partido en el que precisamente regresaba tras otros 13 encuentros ausente por otra lesión y varias suplencias.

Ahora, probablemente ante el temor de volverlo a perder y por una mayor confianza en laterales más veloces como Fran García o Álvaro Carreras, se le considera descartado para el Bayern puesto que solo participó en una parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

La de Mendy no será la única ausencia del Real Madrid para recibir al Bayern. Tampoco estarán Thibaut Courtois ni Rodrygo, ambos lesionados, quienes continúan con sus procesos de recuperación al margen del grupo.