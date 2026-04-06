Oficial: Harry Kane llega a tiempo para el duelo ante el Real Madrid en Champions

El Bayern Múnich ha recibido la mejor noticia posible antes de medirse al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League: Harry Kane ha entrado en la convocatoria tras superar sus problemas físicos y apunta al once en el Santiago Bernabéu

Harry Kane, que arrastraba molestias en el tobillo desde el último parón internacional, había sido seria duda para el duelo en la Champions League ante el Real Madrid, pero finalmente, ha entrado en la convocatoria de Vincent Kompany.

El conjunto bávaro se entrenó en la ciudad deportiva de Säbener Strasse ante de viajar hasta la capital española, donde se vio al delantero inglés en buenas condiciones. Con su presencia asegurada, cambia por completo el escenario de la eliminatoria de cuartos de final.

De la duda a titular en cuestión de días

Hace apenas unos días, Kane generaba preocupación tanto en el Bayern como en Inglaterra. El atacante no fue convocado para el amistoso ante Japón y tampoco participó en el último partido de Bundesliga frente al Friburgo.

Las molestias en el tobillo, sufridas durante la concentración con su Selección, ponían en riesgo su presencia en uno de los partidos más importantes de la temporada. Sin embargo, la evolución ha sido positiva y el delantero ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros.

El arma más letal del Bayern

La recuperación de Kane supone un impulso enorme para el conjunto alemán. El delantero atraviesa el mejor momento de su carrera y sus números lo avalan. El inglés suma 133 goles en 136 partidos con la camiseta del Bayern, cifras que explican por qué es el gran referente ofensivo del equipo y uno de los candidatos firmes a la Bota de Oro.

Su impacto no solo se mide en goles, sino también en liderazgo. Kane es el jugador que marca la diferencia en las grandes noches europeas, justo el tipo de escenario que le espera en el Santiago Bernabéu.

Un misterio que alimenta la intriga

Curiosamente, ni siquiera en el Bayern han querido dar demasiados detalles sobre su lesión. El director deportivo, Max Eberl, bromeó tras el último partido de la Bundesliga cuando fue preguntado por el estado del delantero.

“Es una pregunta difícil, no le estoy mirando los pies. Ambos parecen hinchados”, señaló, dejando en el aire la incógnita sobre qué tobillo estaba afectado.

Una amenaza total para el Real Madrid

La presencia de Kane obliga al Real Madrid a reajustar su planteamiento defensivo. El inglés lidera un ataque muy completo junto a jugadores como Michael Olise o Luis Díaz, capaces de generar peligro constante.

Además, su capacidad para decidir partidos le convierte en el gran foco de atención para la defensa blanca en esta eliminatoria, donde unos previsibles titulares Huijsen y Rüdiger tendrán una ardua tarea para evitar que el delantero llegue hasta los dominios de Lunin, en un momento donde el conjunto blanco reune muchas críticas.