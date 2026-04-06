Vinícius lanza un 'dardo' a Xabi Alonso antes del Bayern: "Con Arbeloa tengo más conexión"

El Real Madrid afronta un duelo decisivo ante el Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League, pero la previa ha dejado un mensaje que va más allá del terreno de juego. Vinícius Júnior ha reconocido públicamente su mayor sintonía con Álvaro Arbeloa en comparación con la etapa de Xabi Alonso

Vinícius Júnior fue uno de los protagonistas en la sala de prensa del Santiago Bernabéu en la antesala de un partido clave para el futuro del equipo esta temporada: la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich.

En sus declaraciones, el extremo brasileño habló del rival, su sintonía con Mbappé, su futuro como jugador y unas comparaciones sobre el sistema de Xabi Alonso y su sucesor en el banquillo blanco, Álvaro Arbeloa.

Un mensaje claro sobre el banquillo

Preguntado por su relación con los entrenadores, Vinícius dejó una de las declaraciones más llamativas de la comparecencia. El brasileño reconoció abiertamente que su adaptación ha sido mejor en la actual etapa.

El jugador explicó que “con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza”, y añadió que con el actual técnico siente una sintonía similar a la que tuvo en su momento con Carlo Ancelotti.

Una afirmación que contrasta con su etapa bajo las órdenes de Xabi Alonso, con quien vivió momentos más irregulares tanto en lo deportivo como en lo personal.

El recuerdo de un momento tenso

Vinícius también recordó el episodio de tensión que vivió con Xabi tras ser susituido frente al Barcelona en ‘El Clásico’ disputado en el Santiago Bernabéu. El extremo admitió su error y quiso dejar claro que fue una situación puntual.

El brasileño reconoció que “no fue un momento bonito” y que pidió perdón al vestuario, subrayando que con el paso del tiempo entendió que se había equivocado.

El Bayern, una prueba de fuego

Más allá del contexto extradeportivo, el foco sigue puesto en la eliminatoria ante el Bayern. Vinícius avisó del nivel del rival, destacando la amenaza que supone Harry Kane, el cual es duda para el partido.

El brasileño señaló que su presencia “cambiaría el partido porque hace muchos goles”, aunque también advirtió que el conjunto alemán cuenta con más recursos ofensivos.

Autocrítica tras Mallorca

El jugador también analizó la reciente derrota ante el Mallorca en Son Moix, reconociendo que el equipo no estuvo al nivel necesario.

Vinícius explicó que “si no estamos al 200% no vamos a ganar los partidos”, insistiendo en la necesidad de máxima concentración para este tipo de citas.

Mbappé y la conexión ofensiva

Otro de los temas fue su relación con Kylian Mbappé, cuestionada en las últimas semanas. El brasileño fue tajante al defender su entendimiento dentro y fuera del campo.

El extremo aseguró que tiene “una conexión increíble” con el francés y destacó que ambos hacen mejor al equipo cuando están juntos.

Un final de temporada en juego

Vinícius también habló de su momento personal, reconociendo que ha pasado por fases complicadas, incluso con pitos de la afición. Sin embargo, el brasileño aseguró sentirse ahora “muy bien” y preparado para ayudar al equipo en el tramo final del curso.

El partido ante el Bayern no solo marcará el futuro del Real Madrid en la Champions, sino que puede definir el rumbo de una temporada llena de altibajos y de un vestuario que busca reencontrar su mejor versión.