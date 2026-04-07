La relación de Marc Márquez con Hacienda: "Viene y... derrapada. No quiero salir en los diarios"

El piloto de MotoGP explica que declara como autónomo, aunque podría defender ante el fisco que es una empresa, pues tiene trabajadores. Pese a ello, el de Ducati prefiere ahorrarse líos con la Agencia Tributaria

Nueve veces campeón del mundo, Marc Márquez ha gozado de una prolifera carrera que no sólo le ha dado mucha satisfacción en lo deportivo, sino también lo económico. El piloto de MotoGP no sólo es bueno con su Ducati; también lo es con las finanzas.

Así lo reconoce el propio Marc Márquez, quien ha hablado sin tapujos sobre su patrimonio y su relación con Hacienda a lo largo de estos últimos diez años en los que no sólo ha conseguido nueve mundiales con Honda y Ducati. A los éxitos deportivos sobre la moto, Márquez suma también una fortuna gracias al mercado inmobiliario. De hecho, vive en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

El patrimonio de Marc Márquez fuera de los circuitos

Responsabilidad y prudencia. Esos serían los principios de Marc Márquez a la hora de gestionar sus ingresos a lo largo de su trayectoria. Una forma de entender el mercado que dista mucho de sus actuaciones como piloto. Su inteligencia sobre la moto ha sabido llevarla al mercado financiero, pero alejándose de ese atrevimiento que derrocha sobre las dos ruedas y que le ha valido para imponerse a rivales de la talla de Pedorsa, Jorge Lorenzo o el mismísimo Valentino Rossi.

"Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas, dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'", señala Márquez en unas declaraciones que recoge AutoBild y de las que se hace eco ESTADIO Deportivo.

¿Cuánto dinero ha ganado Marc Márquez?

Hablar de dinero suele ser un tema tabú para deportistas y famosos, pero no para Marc Márquez, quien trata el tema con total naturalidad, sabiendo que es fruto de su esfuerzo sobre la moto y que cumple con todas sus obligaciones.

Una figura clave para la salud financiera de la que goza Marc Márquez es su abogado de confianza, una persona a la que conoció con tan sólo 20 años, cuando en 2013 se alzó por primera vez como campeón de MotoGP: "Ahí conozco al que es actualmente mi abogado. A partir de ahí me asesoro con él. Hay un gestor que me lleva la contabilidad y el abogado”.

Ingresó un bono de un millón de euros que, lejos de hacerle perder los pies del suelo, le llevó a centrarse más en la industria del motociclismo: "Él me dice: 'parece mucho, pero es poco, déjalo en el banco’”. Y es que ser piloto de élite tiene también sus costes: un 50% para Hacienda, un 10% para el manager y pagos varios, como las motos de entreno.

La relación de Marc Márquez con Hacienda

A los premios de MotoGP, Marc Márquez ha sumado a lo largo de estos años también sus negocios en el sector inmobiliario. Sin ir más lejos, el piloto de Cervera vive en una casa de 1.300 metros cuadrados valorada en diez millones de euros, destacando por su ubicación en Pozuelo de Alarcón y su estilo moderno.

“¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada”, afirma el propio Márquez.

Un movimiento estratégico que Marc Márquez gestiona como autónomo y que le permite estar muy tranquilo con el fisco y consigo mismo. "No tengo deudas", dice el nueve veces campeón del mundo, quien explica su perfil: "Yo soy autónomo, no soy una empresa, no tengo SL. Cuando te viene Hacienda, es interpretable".

Marc Márquez, piloto y autonómo

Y es que su relación con Hacienda prefiere llevarla con cautela: "Yo podría defender que soy una empresa porque luego tengo unos trabajadores, pero para Hacienda yo soy un autónomo. Así que declaro como autónomo porque, si no, vienen y... derrapada. No quiero salir en los diarios ni nada de eso".Pese a ello, aclara Marc Márquez que el dinero no le ha cambiado el estilo de vida: "Esto pasa muchas veces: la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia el estilo de vida. Pero yo con mis amigos me lo paso igual en cualquier sitio, no necesito postureo".