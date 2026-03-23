"¿Por qué no puede ser Rueda el nuevo Marc Márquez?"

"¿Qué falta? Pues falta más apoyo institucional. Yo creo que tenemos que organizarnos mejor y tener más apoyo económico para poder tener esa figura mejorada", dice Eduardo Castro, al hablar de un nuevo Marc Márquez andaluz

"No estoy al cien por cien", dice Marc Márquez, quien asegura no sentirse bien y sobre el que se viene especulando en las últimas fechas sobre su retirada próxima. Lo cierto es que el circuito Ayrton Senna de Goias confirmó que las Aprillia son las motos que mejor van ahora mismo, que Ducati no domina. Sensaciones contradictorias en Brasil para Marc Márquez, que es tercero en la clasificación, fue ganador del sprint y sólo cuarto en carrera. Al menos, no fue un cero como ocurrió en la primera carrera del Mundial...

Lo cierto es que Marc Márquez tan sólo hay uno y ya ha demostrado en más de una ocasión que es capaz de renacer entre las cenizas. Lo hizo con Honda, y lo hizo marchándose a Ducati para volver a convertirse en campeón. Un adiós de la competición que, en palabras de Eduardo Castro, llegará cuando deje de ganar porque ha llegado alguien que le hace sombra; como a Rossi le ocurrió con el propio Márquez. "Espero que dure mucho tiempo ganando carrera porque se lo merece", dice Castro.

¿Un nuevo Marc Márquez sevillano?

Marc Márquez sólo hay uno y comparar a cualquier piloto con el catalán es añadirle una presión extra que nadie se merece. Pese a ello, no duda Eduardo Castro en señalar a la figura del sevillano José Antonio Rueda, campeón de Moto3 y "con un futuro muy importante por delante".

"¿Puede ser en el futuro un Márquez, por qué no? O sea, lo que pasa es que Márquez es solo uno durante toda la historia, que es muy difícil porque es buenísimo, pero tenemos tres pilotos a nivel mundial. Los dos Muñoz, el den Dos Hermanas -Daniel Muñoz- y David Muñoz, junto a Rueda. Tenemos una buena base, pero... ¿Qué falta? Pues falta más apoyo institucional. Yo creo que tenemos que organizarnos mejor y tener más apoyo económico para poder tener esa figura mejorada y que se pongan al mejor nivel mundial con todo lo que necesita, que lo hay en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Madrid... Pero necesitamos más ayuda", explica Eduardo Castro en ESTADIO Deportivo.

En cualquier caso, Eduardo Castro tiene claro que es demasiado pronto para hablar de José Antonio Rueda como el sucesor de Marc Márquez, cuya retirada compara en su día con la de Rossi, quien le hubiera gustado que "durara toda la vida". "Lo que le pasó a Rossi. O sea, llegó un momento en el que Márquez, quizá, le ganaba más de lo que le esperaba y ya decidió retirarse", apostilla Eduardo Castro, quien apunta el nombre de Pedro Acosta, el 'Tiburón de Mazarrón', como posible punto de inflexión a la hora de hacerle sombra al catalán: "Un chaval de la nueva generación que está dando muchísimo que hablar".