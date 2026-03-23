¿Un Gran Premio de motociclismo en Sevilla?: "El Circuito de Jerez se llena con los andaluces. Dios quiera que en un futuro"

Eduardo Castro se refiere durante su entrevista con ESTADIO Deportivo a su vinculación con el Circuito de Jerez, que le gusta "muchísimo", y la posibilidad de que en un futuro se dispute un GP en Sevilla, donde hay "mucha afición"

Durante su interesante entrevista con ESTADIO Deportivo, Eduardo Castro se ha referido al Gran Premio de Motociclismo de España en el Circuito de Jerez, una ciudad en la que las motos se vive con una pasión inigualable y en la que cada año esperan a la mejor afición del mundo. Una realidad con la que sueñan los amantes de las dos ruedas en la capital hispalense, contando ya en Carmona con el Circuito de Sevilla, uno de los más grandes de España.

"Tiene las medida y todo para hacer pruebas internacionales. Lo que pasa es que los dueños han enfocado el circuito, en principio, a los alquileres y todo eso para intentar subirlo de nivel y que sea rentable", explica Eduardo Castro, quien está muy ligado tanto al Circuito de Sevilla como al de Jerez.

"Ten en cuenta que el Circuito de Jerez se llena con los andaluces. Está la gente de Cádiz, de Jerez, están los malagueños, están los sevillanos... Están todos los andaluces. El Circuito de Jerez es uno de los que más público tiene, porque en toda esta región hay un gran nivel de afición. En Sevilla hay muchísima afición, tenemos ahora mismo corredores muy buenos en Andalucía, como el campeón del mundo de Moto3, Rueda, que es de Los Palacios", explica Eduardo Castro, quien es realista al respecto: "Dios quiera que en Sevilla pudiéramos hacer carreras en el futuro tan importantes, pero eso todavía queda".

El vínculo de Eduardo Castro con Jerez

"En Jerez yo estuve en la inauguración del circuito con Pacheco, que era el alcalde que consiguió hacerlo. Me acuerdo mucho que decía 'No sé quién lo pagará, pero el circuito de aquí no se lo van a llevar'. Yo siempre he colaborado con ellos. Dejo motos para el mundial y estoy muy vinculado", destaca Eduardo Castro, quien reconoce que le gusta "muchísimo", al mismo tiempo que también lo está al de Sevilla, con el que está "muy comprometido".

"Me han prometido ponerle el nombre de una curva con mi nombre, que no sé, no creo que me la merezca, pero el dueño es un amigo mío de Almería. El hijo corría conmigo también. El que ahora lleva el circuito es José Luis Cardozo, que también es una leyenda y una persona estupenda", añade.Por eso, Eduardo Castro no pierde la esperanza de que en un futuro pueda verse en Sevilla alta competición a nivel de motociclismo: "Quieren que el circuito sea más que nada para pruebas, pero en el futuro no sabemos".