Eduardo Castro: "La clave de mi éxito ha estado siempre en ser pesado y muy seguido"

El expiloto y empresario sevillano del motor Eduardo Castro repasa su trayectoria en ESTADIO Deportivo, desde sus comienzos corriendo con 17 años hasta su presente, siendo una voz autorizada del motociclismo en Andalucía, donde trabajó activamente en la formación de la Federación de Motociclismo y le han prometido una curva a su nombre en el Circuito de Sevilla

Hablar de Eduardo Castro Aguilera es hablar de Yamaha en Sevilla. A sus 76 años, Eduardo Castro lleva toda la vida ligado al mundo de la moto, primero como piloto de carreras y luego como empresario de éxito, gestionando en la capital hispalense uno de los concesionarios Yamaha más importantes de toda España y Europa.

“Empecé con diez años. Aprendí con 16 en mi negocio propio. Fue en el comedor de mi casa, quitamos los muebles y allí empezamos”, rememora Eduardo Castro durante su entrevista con ESTADIO Deportivo, donde asegura que le costó cinco años convencer a Yamaha de que era la persona adecuada. Y es que la clave del éxito de Eduardo Castro ha estado siempre en ser pesado y “muy seguido”, como él mismo se define. “Yo siempre voy a por todo”, apostilla el empresario sevillano, quien a ciencia cierta no sabe de dónde viene su obsesión por la moto, pues es desde muy pequeñito, aunque no le viene de familia. “Mi afición siempre ha sido que mi moto corra más que el resto. Uno que me enseñó mucho fue El Negre, que era un corredor sevillano bastante bueno que había a nivel nacional. Tantas veces fui a preguntarle cosas que al final me enseñó la moto y muchos truquillos”, rememora el gerente de Eduardo Castro Motos.

Su primera carrera fue en El Ronquillo, con 17 años y falsificando la firma de sus padres. “Fui un poco pillo, pero no podía correr de otra manera”, dice Eduardo, quien sumó su primer triunfo, llegando a un total de 150 primeros puestos. Una carrera fulgurante sobre las dos ruedas que, sin embargo, se vio frenada en seco con 26 años. Por decisión propia y la de su familia, pues su mujer, embarazada, tenía miedo de que algo le pasara compitiendo. “Le entró un pánico grande de que me pudiera pasar algo y tuve que dejar de correr, pero no la moto”, dice Eduardo Castro, quien nunca ha dejado de subirse a las dos ruedas y, en cierta manera, tampoco de competir: “Yo siempre compito”.

La Escudería Eduardo Castro cumple su 50 aniversario en este 2026

Tras dejar la competición, Eduardo Castro se centró en su negocio, fundando Eduardo Castro Motos en 1983, y en ayudar a los jóvenes talentos. Y es que la escudería Eduardo Castro cumple su 50 aniversario en este 2026: “50 años llevo ayudando a gente. Hemos ganado 35 campeonatos de España a nivel nacional, un Mundial con Carlos Campano y también hemos hecho tercero en el Campeonato de Europa. También participamos en el año 69 con Pitufo Álvaro en el Mundial de velocidad de 80, donde también conseguimos que nuestra moto corriera tanto como las oficiales”.

Toda una vida ligada a las motos que ahora Eduardo Castro quiere plasmar en un libro. “Llevo 300 paginas escritas”, dice, al tiempo que recuerda orgulloso que en el Circuito de Sevilla le han prometido ponerle una curva a su nombre y que trabajó de manera activa en la formación de la Federación de Motociclismo en Andalucía siendo delegado andaluz a nivel nacional durante tres años, aunque prefirió dejarlo, pues nunca le ha gustado el ir en traje. La entrevista íntegra, en el vídeo que encabeza esta noticia.