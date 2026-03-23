Marc Márquez: "No me siento bien"

El piloto español acepta la superioridad de las Aprilia y da por buenos los puntos logrados con su triunfo en el Sprint de Brasil y el cuarto puesto en carrera

Tercero en la clasificación, ganador del sprint y sólo cuarto en carrera. El fin de semana de Marc Márquez en Brasil le dejó sensaciones contradictorias y, al menos, no se fue con un cero como había ocurrido en la primera carrera del Mundial.

El circuito Ayrton Senna de Goias confirmó que las motos que mejor van ahora mismo son las Aprilia, que Ducati no domina y que la KTM irá bien según qué circuitos. Y que, con ello, espera un Mundial apasionante, lejos del claro dominio de las Ducati y, sobre todo, de Marc Márquez, que se pudo ver la pasada temporada.

"Me ha faltado velocidad... estamos en MotoGP", se lamentaba Marc Márquez en referencia a la lucha por las dos primeras posiciones. "No estoy al 100%. Es la sensación. No me siento bien y es ahí donde tengo que ir", añadía el español.

Marc Márquez dejaba claro que, en un momento de la temporada en el que otros están mejor, lo ideal es sacar el máximo de puntos posible para cuando él esté en condiciones de liderar carreras. "Me falta el punto que tenía el año pasado y que ahora lo tiene Bezzecchi, con la Aprilia. Cuando no tienes la velocidad que teníamos el año pasado, lo importante es puntuar. No me encuentro todavía cómodo, espero hacerlo pronto y que la velocidad venga después", afirma el de Cervera.

Márquez, contento con su fin de semana

El piloto de Ducati Lenovo, por eso, hacía un balance muy positivo de su actuación en el circuito de Goiana, aunque habría salido más contento con el podio que le arrebató Di Giannantonio, ya que, por lo demás, sacó todo lo que podía sacar de Brasil. "Estoy contento con mi actuación. He pilotado bien y me he sentido cómodo. Lo cierto es que he tenido un fin de semana muy bueno. Y estoy muy contento porque en Tailandia no me sentía muy bien, ahora me siento mejor y espero seguir avanzando paso a paso y mejorando", sentenciaba el piloto español.

Márquez incidía en que él tiene que mejorar, pero su moto, también. "Estoy contento con mi carrera. Con esta moto no tengo buenas sensaciones en las primeras vueltas, solo me falta eso. Con el paso de las vueltas me fui sintiendo mejor. Sumamos puntos en un circuito con muchas curvas largas de derechas. Me he sentido mejor que en Tailandia. Sabemos dónde tenemos que mejorar, pero, aparte de eso, si tomamos como referencia los puntos conseguidos, es un buen fin de semana”, añadía.

Ahí está la diferencia con las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. "Siempre tengo en cuenta el conjunto: el piloto y la moto. No se trata solo del piloto, ni solo de la moto. Es el conjunto y ahora mismo están rindiendo muy bien", confirma sobre una superioridad evidente en las carreras largas que espera neutralizar con los ajustes que se vayan haciendo en las próximas carreras.