Jorge Martín vuelve al podio y Marc Márquez se queda a las puertas en Brasil

Sensaciones diferentes para los españoles en lo más alto, consiguiendo un merecido segundo puesto la Aprilia de Jorge Martín mientras Marc Márquez se queda fuera del podio

El regreso de MotoGP a Brasil ha sido, cuanto menos, accidentado. Si los días previos en Goiania ya estuvieron marcados por las lluvias torrenciales y ese inesperado socavón en plena recta de meta que obligó a retrasar todo el cronograma, el domingo de carreras no se quedó atrás en cuanto a decisiones atípicas. A falta de solo cuatro minutos para el inicio, Dirección de Carrera anunció un recorte drástico: de 31 a 23 vueltas. Todo por el supuesto deterioro del asfalto y la humedad en las curvas 11 y 12, una medida que Michelin desmintió basándose en la resistencia de sus gomas, pero que cambió por completo el guión de la prueba.

Aprilia sella su dominio total

Con el semáforo apagado y bajo un calor asfixiante, Marco Bezzecchi se encargó de poner orden al caos. El italiano de Aprilia dominó de principio a fin, exhibiendo una velocidad superior que le permitió batir al poleman, Fabio Di Giannantonio, desde los primeros metros. Con este triunfo, Bezzecchi no solo suma su segunda victoria del curso, sino que firma un póker consecutivo contando el final de año pasado, situándose como sólido líder del mundial con 56 puntos.

Por detrás, la carrera fue un intercambio de golpes estratégico. Jorge Martín, que inicialmente perdió terreno con un Pedro Acosta calzado con goma blanda, supo reponerse para certificar el domingo triunfal de Aprilia. El de San Sebastian de los Reyes logró deshacerse de Marc Márquez y de un combativo Diggia para asegurar una segunda posición que sabe a gloria, siendo su primer podio desde aquella cita solidaria en Barcelona 2024. Con este resultado, el madrileño escala hasta la segunda plaza de la general con 45 puntos.

Eso sí, la emoción se mantuvo viva hasta el final por el tercer escalón del podio. Di Giannantonio logró defenderse de los ataques constantes de un Marc Márquez que, finalmente, tuvo que conformarse con la cuarta plaza y la quinta del campeonato. Más atrás, Ai Ogura y Álex Márquez cerraron el top 6, mientras que Johann Zarco salvó los muebles para Honda con un noveno puesto. Un Gran Premio de Brasil que, a pesar de los contratiempos, ha dejado la clasificación a puntito de caramelo para ese GP de Estados Unidos que tendrá lugar el último fin de semana de marzo.

Clasificación de la carrera de MotoGP del GP de Brasil