Contratiempo en MotoGP: un socavón en la pista detiene la jornada

Un agujero en la recta de Goiana, que los operarios han agrandado para reparar, pospone las qualys de Moto3 y Moto2 y deja en el aire la celebración de la carrera sprint de MotoGP

La regreso del renovado Autódromo Internacional Ayrton Senna al calendario internacional no ha sido el esperado. La jornada del sábado en Goiania se ha visto interrumpida de forma abrupta tras la disputa de los FP2 y la clasificación de la categoría reina, donde Fabio Di Giannantonio logró adjudicarse la pole. El motivo del parón es un grave contratiempo en la infraestructura: se ha detectado un agujero en la superficie de la recta principal justo al concluir la Q2 de MotoGP.

La carrera sprint, en duda

La situación es crítica y la continuidad de la actividad en pista prende de un hilo ya que aunque el socavón se encuentra fuera de la trazada, el tiempo necesario para asegurar la zona es considerable. Los operarios del circuito trabajan a contrarreloj en una intervención de emergencia, teniendo que ampliar el agujero original para rellenarlo adecuadamente y poder garantizar que el hundimiento no se extienda.

La organización ya ha trasladado de forma oficial la hoja de ruta a seguir ante esta crisis. Por el momento, las sesiones de clasificación de Moto2 y Moto3 quedan pospuestas de forma indefinida. En el caso de que la pista reciba el visto bueno para reanudarse la competición, se saltará directamente a al carrera Sprint de MotoGP cuya salida estaba programa para las 19:00 hora peninsular española.

Las lluvias, las culpables de esta situación

Ya ayer pudieron verse problemas en el paraíso debido a las lluvias torrenciales que azotaron la madrugada del jueves en Brasil, provocando una hora de retraso en toda la actividad del circuito. La organización ha lanzado un comunicado que reza lo siguiente:

''Debido a las fuertes lluvias recientes en la región, se ha producido un problema en la superficie de la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. La FIM y MotoGP, junto con el promotor local, están trabajando para solucionar este problema lo antes posible. Debido al tiempo necesario para completar las reparaciones, cuando se reanude la actividad en pista, la próxima sesión en directo será el MotoGP Tissot Sprint''

Tomé Alfonso, máximo responsable de seguridad del campeonato, ha querido arrojar algo de clama explicando la naturaleza del problema. Según cuenta, el hundimiento ha sido provocado por el movimiento del terreno derivado del agua acumulada estos días. El experto ha confirmado que, al estar fuera de la trazada y con las reparaciones ya en marcha, el objetivo es salvar el plato fuerte del día: la Sprint de MotoGP.