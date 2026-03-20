Acosta marca el ritmo en el estreno de Goiania por delante de Bezzecchi y Marc Márquez

El murciano se impone a Bezzecchi y Márquez en una sesión que se tuvo que atrasar debido a la lluvia en el reestreno del trazado brasileño

Las condiciones climáticas hacen mella en el nuevo circuito de Goiania. Una forma de redescubrir este trazado que ha comenzado de manera algo accidentada, ya que la salida se ha retrasado una hora debido a la cantidad de barro acumulado durante la noche que obligaron a atrasar las competiciones de Moto2 y Moto3 que venían antes de estos primeros libres en Brasil.

El momento de tantear el terreno

A pesar de las lluvias torrenciales que hicieron que las pruebas se retrasasen unas horas, a lo largo de la mañana el circuito se fue secando y la temperatura suavizándose. Con 30 grados en el asfalto y en un trazado completamente desconocido para los pilotos, se permitió a los equipos rodar 15 minutos más. Algo atípico, ya que los únicos que habían rodado en ese circuito fueron Marini y Morbidelli con motos convencionales, comentando ayer el primero que ''el trazado ha mejorado más de lo que esperaba''. El brasileño Diogo Moreira había rodado allí de niño, pero claro, ninguna de estas situaciones implicaban circular con una MotoGP.

El que pudo volver a la competición fue Fermín Aldeguer, que pudo rodar por primera vez en 2026 tras recuperarse de la fractura del fémur izquierdo en pretemporada. Una prueba que le ha venido de perlas para intentar recuperar el tiempo perdido y comenzar a ganar kilómetros de rodaje. El que si brilló al inicio de la carrera fue Marc Márquez, que se situaba en cabeza en los primeros minutos. Pero como nos hemos acostumbrado esta temporada, Acosta y Bezzecchi sabían tocar en la tecla y estaban guardando fuerzas para después.

Fiel a su estilo, Miller arriesgó pronto con slicks, pero la pista seguía demasiado húmeda para ser competitiva. Marc Márquez dominó inicialmente con gomas de lluvia, aunque la mejoría física de Martin y el empuje de Acosta y Bezzecchi apretaron el crono final. Con el asfalto ya seco, las estrategias se igualaron, dejando sensaciones clave para la sesión verspertina.

Clasificación FP1 MotoGP Brasil 2026