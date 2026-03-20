Márquez mira a 2027 con dudas: ''Nadie tiene una varita mágica''

El de Cervera habla sobre el cambio de reglamento que se vendrá en 2027 en la previa del GP de Brasil

Marc Márquez busca recuperar el ritmo en el GP de Brasil, aunque también piensa en ese futuro cercano que llegará en 2027. Al igual que ha ocurrido en la Fórmula 1, MotoGP vivirá una revolución técnica en menos de un año que está enfocada en la sostenibilidad, seguridad y el espectáculo. Unas medidas que buscan reducir la velocidad y aumentar la competitividad técnica. Y precisamente sobre estos cambios ha hablado en el media day previo a la carrera en el Circuito de Goiania, que vuelve al calendario 22 años después.

Marc Márquez habla sobre la nueva normativa

''Cuando se introduce un nuevo reglamento lo promueve el campeonato junto a la MSMA. Ellos decidieron bajar la cilindrada, cosa con la que estoy de acuerdo, sobre todo porque en muchos circuitos se llegaba casi a 360 km/h. Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo y que aumenta mucho el riesgo. Además, lleva asociado otro problema; que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido. Necesitamos más escapatoria porque, si hay un fallo, el muro lo ves cada vez más cerca'', contaba Marc Márquez en la rueda de prensa que hizo junto a Diogo Moreira y José Antonio Rueda.

La explicación de lo que cuenta Márquez es sencilla, ya que al ser los motores de 1.000cc a 850cc se buscará una menor velocidad punta. También se reducirá la aerodinámica y prohibición de los dispositivos de altura, para aumentar la velocidad y el espectáculo. Además, se implementará combustible 100% sostenible, una menor capacidad de depósito y peso mínimo reducido.

Un nuevo reglamento esperado

Como todos los cambios, Marc Márquez sabe que no será fácil acostumbrarse las primeras carreras. Y es que la incertidumbre siempre existe cuando el ser humano se enfrenta a algo nuevo: ''Lo que han hecho ha sido adaptar las motos para intentar reducir esa velocidad máxima. Sin embargo, creo que los tiempos en muchos circuitos serán muy similares e incluso más rápidos, porque quitas peso y caballos a las motos, pero ganas agilidad''.

''Veremos cómo se desarrolla. Nadie te puede asegurar que tengas la mejor moto en 2027, nadie tiene una varita mágica. Como piloto tampoco sé si me voy a adaptar más rápido que los demás, pero va a ser una temporada de evolución constante'', terminaba el de Cervera, vaticinando lo que llegará en poco más de nueve meses.