La reflexión de Marc Márquez tras su error en Tailandia: ''Tenemos que adaptarnos''

El de Cervera llega con las pilas recargadas a Brasil, reconociendo los errores del pasado y mirando al frente para intentar remontar el mal comienzo en Tailandia

Un par de semanas después del arranque de la temporada, llega por fin el segundo Gran Premio tras la actuación de los pilotos en Tailandia. Y cómo no, Marc Márquez es una de las figuras donde más ojos está puestos tras ese inicio tan turbulento de la temporada: un reventón de rueda dejó al actual campeón fuera de combate y sin sumar puntuación. Y a esto se le suma que tuvo que ceder en el Sprint el primer puesto a Pedro Acosta. Eso sí, el catalán ha tenido casi 20 días para hacer un ejercicio de consciencia y ha hablado sobre esto en la previa al GP de Brasil.

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Marc Márquez aprende de los errores

''Soy consciente de que fue una acción muy límite. No busqué el contacto, simplemente entré. Ese es el nuevo límite y, como ya he dicho, los pilotos tenemos que adaptarnos. Veamos lo que ha pasado en Moto3: antes había muchas sanciones, ahora hay menos. Quizás ahora nos lo pensaremos dos veces antes de adelantar, simplemente para evitar una sanción'', comentaba Marc Márquez en unas declaraciones recogidas por El Confidencial. Y es que poco más que aceptar y continuar puede hacer Marc Márquez.

El de Cervera se marcó en 2025 un año espectacular, metiéndose en el bolsillo su séptimo título mundial en la categoría reina. Márquez llevaba sin sumar un título desde 2019 y varias lesiones después, lo que lo hizo aún más especial si cabe. Eso sí, tiene los pies bien puestos en la tierra y sabe que es muy complicado volver a repetirlo: ''De la temporada, espero competición. Eso significa que tenemos que estar listos para todo. No espero otra temporada como la del año pasado, que creo que no fue lo normal. Lo normal es que estemos luchando hasta las últimas carreras, pero para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar tanto a nivel de pilotaje como a nivel de mecánica y siempre buscar un poquito más''.

Cómo llega al GP de Brasil

Dejando el pasado atrás y centrándonos en el presente, Marc Márquez llega a Brasil en un momento de reconstrucción y adaptación tras un inicio de temporada que no ha salido como esperaba. Cabe recordar que el de Cervera a sus 33 años tuvo un 2025 marcado por la lesión en el hombro derecho que le obligó a parar en octubre a pesar de llevarse el mundial. De hecho, el catalán ha admitido que aún no está al 100% e incluso adaptando la ergonomía de su Desmosedici GP26 para ayudarle con la movilidad del brazo.

El GP de Tailandia que abrió la temporada, fue un golpe de realidad para Ducati. Marc Márquez estuvo a punto de ganar el sábado en un enfrentamiento con Pedro Acosta. El de Cervera cruzó en primera posición, pero el adelantamiento agresivo que hizo que perdiera la victoria oficial que se le entregaría al murciano de KTM. El domingo directamente fue un desastre, viéndose obligado a abandonar tras sufrir daño en la rueda trasera de su Ducati GP26 que tuvo un pinchazo. Afortunadamente para el equipo italiano, quedan muchas semanas para intentar remontar a las Aprilia, que empiezan el año pisando fuerte con Bezzecchi, el ganador y Jorge Martín, que llega pisando fuerte tras un año duro y quedó como cuarto clasificado en la primera carrera de la temporada.