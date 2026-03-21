MotoGP 2026 GP Brasil en directo | Clasificación del Gran Premio de Brasil de motociclismo con Marc Márquez y Pedro Acosta
Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP en el circuito Ayrton Senna de Goiania
Minuto a minutoActualizar narración
Marc Márquez, 3º en parrilla
"Contento con esta primera línea. Favorito parte el de la 'pole', intentaré entrar en el podio. Yo esperaba estar más lejos de ellos, pero espero hacer una sprint sólida.
"Hay un bache entrando en la curva 4 -donde se ha caído-, que deslizas la curva trasera para entrar con más seguridad, pero con neumático nuevo te empuja y son varios los que se han caído ahí".
Los dos pilotos que procedían de la Q1 han acabado primero y segundo; parece claro que les ha servido como enseñanza de cómo iba el circuito
Así han acabado las diez primeras posiciones
1. Di Gianntonio
2. Marco Bezzecchi
3. Marc Márquez
4. Fabio Quartarao
5. Jorge Martín
6. Ai Ogura
7. Fermín Aldeguer
8. Alex Márquez
9. Pedro ACosta
10. Johann Zarco
Es curioso: Marc Márquez hizo el mejor tiempo con su primera vuelta y no la ha podido superar
LA POLE PARA DI GIANNANTONIO, CON BEZZECCHI SEGUNDO Y MARC MÁRQUEZ, TERCERO
Tiempazo de Quartararo, que venía peleando por la pole, pero ha perdido al final y sitúa, por ahora, cuarto
Pedro Acosta es noveno a falta de su último intento; quedan menos de dos minutos para el final
También se cae Di Giannantonio, también la curva 4, el mismo lugar que Marc y Bagnaia, pero sigue marcando el mejor tiempo
¡Al suelo Jorge Martín! Iba con tiempo para pelear por la pole y se ha caído; de momento está en la segunda línea
Así ha sido la caída de Marc Márquez, se le ha ido la ruda de delante en la curva 4 y no ha podido evitarlo
¡Bezzecchi, segundo! Adelanta a Marc Márquez, que ahora mismo sería tercero en la parrilla
Ya están de nuevo en pista tanto Marc Márquez como Pedro Acosta; Pecco Bagnaia ya ha hecho al fin tiempo... noveno por ahora
Así están las cinco primeras posiciones a falta de la última tanda, quedan siete minutos
1. Di Giannatonio
2. Marc Márquez
3. Jorge Martín
4. Marco Bezzecchi
5. Ogura
Tiempazo de Jorge Martín, que se sitúa tercero cuando ya están acabando todos este primer intento de vuelta rápida
¡Al suelo Marc Márquez! Su primera caída de la temporada; se ha levantado sin problemas en la curva 4 y corre para llegar pronto al box para coger su segunda moto
Di giannantonio se pone primero y Bezzechi, tercero... Se nota que tienen algo de ventaja por haber competido en la Q1
¡Caída de Pedro Acosta! Había marcado el tercer mejor tiempo, pero se ha ido al suelo y corre ahora para coger su segunda moto
En el primer intento, Marc Márquez va más rápido que nadie, con medio segundo de ventaja sobre Ogura. Aún queda mucho, pero es muy indicativo
Pecco Bagnaia se va al suelo, primera caída de la temporada y sólo tendrá una oportunidad paa alcanzar la 'pole'
COMIENZA LA Q2 EN GOIANIA
Pequeño parón y, en apenas unos instantes, los 12 mejores a pista para pelear por la 'pole'; ahí estarán ya los Marc Márquez, Pedro Acosta, Martín... Viendo cómo ha sido la Q1, la Q2 se prevé apasionante
Así saldrán mañana en parrilla en MotoGP a partir de la decimotercera posición
13. Joan Mir
14. Moreira
15. Morbidelli
16. Raúl Fernández
17. Alex Rins
18. Milner
19. Luca Marini
20. Maverick Viñales
21. Binder
22. Bastianini
Se acabó, nadie caza a los italianos y Bezzecchi y Di Giannatonio estarán en unos minutos en la Q2
Queda un minuto para el final y todos vienen a por su vuelta rápida...
Bezzecchi se va a la grava en su último intento, pero parece difícil que alguien pueda quitarle el mejor tiempo
Jack Miller se va al suelo y se queda sin opciones de meterse en la Q2; saldrá, además, muy retrasado
A falta de la vuelta definitiva los italianos Bezzecchi y Di Giannantonio tienen las dos priimeras posiciones que dan acceso a la lucha por la pole position en Brasil
Bezzecchi mejora su tiempo y pone la direca hacia la Q2; Joan Mir se pone segundo y Di Giannantonio lo adelanta...
Ya están, de nuevo, todos en pista para afrontar los cinco último minutos, tendrán para dos intentos de hacer vuelta rápida
Los pilotos se han metido en el box para poner ruedas nuevas antes de hacer el intento definitivo; sólo Alex Rins se encuentra ahora mismo en pista. Quedan 7 minutos...
Marco Bezecchi acelera y se pone primero en esta primera serie; el italiano no quiere que le pase lo de ayer, cuando salió demasiado tarde y le condicionó la lluvia, y ha hecho un buen tiempo pronto
Así están las posiciones tras los primeros cinco minutos y los primeros intentos de los pilotos
1. Moreira
2. Joan Mir
3. Bezzecchi
4. Di Giannantonio
5. Raúl Fernández
Todos los pilotos a pista saldo Di Giannantonio y Morbidelli, quince minutos por delante para luchar por las dos primeras posiciones
ARRANCA LA Q1
Todo listo para que arranque la Q1, con Bezzecchi, pole en el estreno del Mundial de MotoGp y ganador de la primera carrera
Ogura, Marc Márquez y Jorge Martín han liderado esta última sesión de entenamiento, con Pedro Acosta en quinta posición
Pese a ser sólo un entrenamiento, Marc Márquez está buscando sus límites en seco ante lo que le viene a continuación
No está teniendo suerte el subcampeón del mundo Alex Márquez en este arranque de temporada. El catalán se va al suelo nada más comenzar la última sesión de entrenamientos
Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia
"Por la tarde, especialmente en la primera salida, que fue la más propicia para lograr la vuelta rápida debido a la meteorología, algo no iba bien en la Aprilia. Pero aún no sabemos qué es. Los ingenieros lo están mirando. Es difícil decir qué es lo que no funciona en la moto”.
En apenas cinco minutos comienza la última tanda de entrenamientos de MotoGP, previa a la Q1. En las dos categorías más pequeñas, los españoles Izan Guevara y David Almansa han dominado en Moto2 y Moto3 respectivamente
Pecco Bagnaia, piloto de Ducati
"Me lo pasé muy bien, porque el circuito es muy divertido. Hay mucho agarre, dadas las circunstancias, y la moto me transmite lo adecuado. En estas condiciones, el año pasado lo pasaba muy mal".
El hecho de estrenar circuito sorprendió a todos los pilotos el viernes, donde la lluvia fue clave para que algunos de los favoritos quedaran retrasados y hoy tengan que partir en la Q1, que está prevista para las 14:50 horas -hora peninsular española-.
¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP, que se va a disputar en el circuito Ayrton Senna de Goiania.
Tras la tensión vivida en la jornada del viernes por la lluvia y el tiempo cambiante, la hora de la verdad llega al nuevo circuito Ayrton Senna, que va a acoger el Gran Premio de MotoGP de Brasil 2026, donde los españoles Pedro Acosta y Marc Márquez vivirán su segundo gran duelo de la temporada, con permiso de la Aprilia de Marco Bezzechi.
El viernes, Acosta y Márquez se metieron en la Q2 directamente, mientras que Bezzecchi, que retrasó su salida a pista, al igual que otros pilotos, se encontró con un empeoramiento de las condiciones y se tiene que conformar con pelear por esa Q2 desde la Q1. No es el único, Morbidelli, Mir, Bastianini... son muchos los pilotos importantes que también pelearán con él por estar entre los 12 mejores.
Eso hace más emocionante esta clasificación del Gran Premio de Brasil, pues habrá ya una gran pelea por los dos puestos que llevan a la Q2. Y habrá que ver en qué condiciones se disputa la clasificación.
En los entrenamientos libres de la mañana de Moto2 y Moto3 ha habido muchas caídas, pero se ha podido correr con la pista seca. Lo de MotoGP son justo antes de la Q1, por lo que ya serán en casi las mismas condiciones en las que se celebrará la clasificación.
Marc Márquez estaba muy contento con el circuito, aunque reconocía que es muy peligroso en algunos sectores. "Esta pista necesita de dos estilos de pilotaje distintos. El sector 1 es de fluir, tipo Montmeló o Malasia, circuitos que se me dan mal. Y luego hay los sectores 2 y 3, más técnicos, en los que tienes que ser más preciso, indicaba el de Cervera. A la hora de la verdad, en el sector 3, el catalán voló y fue muy superior al resto en la jornada del viernes.
Una visión del circuito que también tenía Pedro Acosta y, en general, la mayoría de los pilotos, a los que ha gustado el nuevo Ayrton Senna. "El circuito es divertido. Tiene zonas muy rápidas, como la de las curvas 3, 5, 6, 7, y 8, hasta llegar al último parcial", admitía el de Mazarrón.