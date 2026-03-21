MotoGP 2026 GP Brasil en directo | Clasificación del Gran Premio de Brasil de motociclismo con Marc Márquez y Pedro Acosta

Retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP en el circuito Ayrton Senna de Goiania

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo de la Clasificación del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP , que se va a disputar en el circuito Ayrton Senna de Goiania.

El hecho de estrenar circuito sorprendió a todos los pilotos el viernes, donde la lluvia fue clave para que algunos de los favoritos quedaran retrasados y hoy tengan que partir en la Q1, que está prevista para las 14:50 horas -hora peninsular española-.

"Me lo pasé muy bien, porque el circuito es muy divertido. Hay mucho agarre, dadas las circunstancias, y la moto me transmite lo adecuado. En estas condiciones, el año pasado lo pasaba muy mal".

En apenas cinco minutos comienza la última tanda de entrenamientos de MotoGP, previa a la Q1. En las dos categorías más pequeñas, los españoles Izan Guevara y David Almansa han dominado en Moto2 y Moto3 respectivamente

"Por la tarde, especialmente en la primera salida, que fue la más propicia para lograr la vuelta rápida debido a la meteorología, algo no iba bien en la Aprilia. Pero aún no sabemos qué es. Los ingenieros lo están mirando. Es difícil decir qué es lo que no funciona en la moto”.

No está teniendo suerte el subcampeón del mundo Alex Márquez en este arranque de temporada. El catalán se va al suelo nada más comenzar la última sesión de entrenamientos

Pese a ser sólo un entrenamiento, Marc Márquez está buscando sus límites en seco ante lo que le viene a continuación

Todo listo para que arranque la Q1, con Bezzecchi, pole en el estreno del Mundial de MotoGp y ganador de la primera carrera

Marco Bezecchi acelera y se pone primero en esta primera serie; el italiano no quiere que le pase lo de ayer, cuando salió demasiado tarde y le condicionó la lluvia, y ha hecho un buen tiempo pronto

Los pilotos se han metido en el box para poner ruedas nuevas antes de hacer el intento definitivo; sólo Alex Rins se encuentra ahora mismo en pista. Quedan 7 minutos...

Ya están, de nuevo, todos en pista para afrontar los cinco último minutos, tendrán para dos intentos de hacer vuelta rápida

A falta de la vuelta definitiva los italianos Bezzecchi y Di Giannantonio tienen las dos priimeras posiciones que dan acceso a la lucha por la pole position en Brasil

Se acabó, nadie caza a los italianos y Bezzecchi y Di Giannatonio estarán en unos minutos en la Q2

Pequeño parón y, en apenas unos instantes, los 12 mejores a pista para pelear por la 'pole'; ahí estarán ya los Marc Márquez, Pedro Acosta, Martín... Viendo cómo ha sido la Q1, la Q2 se prevé apasionante

En el primer intento, Marc Márquez va más rápido que nadie, con medio segundo de ventaja sobre Ogura. Aún queda mucho, pero es muy indicativo

¡Caída de Pedro Acosta! Había marcado el tercer mejor tiempo, pero se ha ido al suelo y corre ahora para coger su segunda moto

Di giannantonio se pone primero y Bezzechi, tercero... Se nota que tienen algo de ventaja por haber competido en la Q1

¡Al suelo Marc Márquez! Su primera caída de la temporada ; se ha levantado sin problemas en la curva 4 y corre para llegar pronto al box para coger su segunda moto

Ya están de nuevo en pista tanto Marc Márquez como Pedro Acosta; Pecco Bagnaia ya ha hecho al fin tiempo... noveno por ahora

Así ha sido la caída de Marc Márquez, se le ha ido la ruda de delante en la curva 4 y no ha podido evitarlo

¡Al suelo Jorge Martín! Iba con tiempo para pelear por la pole y se ha caído; de momento está en la segunda línea

También se cae Di Giannantonio , también la curva 4, el mismo lugar que Marc y Bagnaia, pero sigue marcando el mejor tiempo

Tiempazo de Quartararo , que venía peleando por la pole, pero ha perdido al final y sitúa, por ahora, cuarto

Los dos pilotos que procedían de la Q1 han acabado primero y segundo; parece claro que les ha servido como enseñanza de cómo iba el circuito

"Hay un bache entrando en la curva 4 -donde se ha caído-, que deslizas la curva trasera para entrar con más seguridad, pero con neumático nuevo te empuja y son varios los que se han caído ahí".

"Contento con esta primera línea. Favorito parte el de la 'pole', intentaré entrar en el podio. Yo esperaba estar más lejos de ellos, pero espero hacer una sprint sólida.

Tras la tensión vivida en la jornada del viernes por la lluvia y el tiempo cambiante, la hora de la verdad llega al nuevo circuito Ayrton Senna, que va a acoger el Gran Premio de MotoGP de Brasil 2026, donde los españoles Pedro Acosta y Marc Márquez vivirán su segundo gran duelo de la temporada, con permiso de la Aprilia de Marco Bezzechi.

El viernes, Acosta y Márquez se metieron en la Q2 directamente, mientras que Bezzecchi, que retrasó su salida a pista, al igual que otros pilotos, se encontró con un empeoramiento de las condiciones y se tiene que conformar con pelear por esa Q2 desde la Q1. No es el único, Morbidelli, Mir, Bastianini... son muchos los pilotos importantes que también pelearán con él por estar entre los 12 mejores.

Eso hace más emocionante esta clasificación del Gran Premio de Brasil, pues habrá ya una gran pelea por los dos puestos que llevan a la Q2. Y habrá que ver en qué condiciones se disputa la clasificación.

En los entrenamientos libres de la mañana de Moto2 y Moto3 ha habido muchas caídas, pero se ha podido correr con la pista seca. Lo de MotoGP son justo antes de la Q1, por lo que ya serán en casi las mismas condiciones en las que se celebrará la clasificación.

Marc Márquez estaba muy contento con el circuito, aunque reconocía que es muy peligroso en algunos sectores. "Esta pista necesita de dos estilos de pilotaje distintos. El sector 1 es de fluir, tipo Montmeló o Malasia, circuitos que se me dan mal. Y luego hay los sectores 2 y 3, más técnicos, en los que tienes que ser más preciso, indicaba el de Cervera. A la hora de la verdad, en el sector 3, el catalán voló y fue muy superior al resto en la jornada del viernes.

Una visión del circuito que también tenía Pedro Acosta y, en general, la mayoría de los pilotos, a los que ha gustado el nuevo Ayrton Senna. "El circuito es divertido. Tiene zonas muy rápidas, como la de las curvas 3, 5, 6, 7, y 8, hasta llegar al último parcial", admitía el de Mazarrón.