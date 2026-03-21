MotoGP 2026 GP de Brasil en directo | La carrera sprint del Gran Premio de Brasil de MotoGP con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Sigue en directo la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de MotoGP que dará comienzo a las 19:00 hora peninsular española

¡¡Buenas tardes y bienvenidos a la carrera Sprint del GP de Brasil!! Primera en este Circuito Ayrton Senna en Goiania, que acoge el mundial de MotoGP tras 22 años sin ver rodar las motos de la categoría reina

Recordamos las posiciones de salida tanto de este Sprint como de la carrera de mañana poco domingo a falta de poco más de media hora para dar comienzo la carrera oficialmente, aunque todo indica que se pospondrá debido a las reparaciones en la pista

Por ahora no hay novedades, pero si sabemos que la actividad se reanudurá directamente con la carrera al sprint, posponiéndose la actividad de Moto2 y Moto3

Siguen con las reparaciones de ese socavón que ha obligado a parar la actividad y probablemente retrasar el sprint:

Habemus actualización tras las reparaciones en la superficie de la vía. A las 19:20 (hora peninsular española) dará comienzo esta carrera al sprint en principio. Son en Brasil ahora mismo las 14:45.

Las clasificaciones de Moto2 y Moto3 se disputarán tras la carrera al sprint, habiendo un cambio total del horario debido al contratiempo de ese socavón que ha trastocado los planes de la tarde de motociclismo en Brasil

Parece que tendremos que esperar algo más para poder ver la carrera al sprint. Se retrasa 15 minutos más, por lo que si no hay más cambios, comenzará a las 19:35 hora peninsular española

Nuevo retraso, hasta las 20:20 no podremos disfrutar del sprint. Siguen esperando a que den el ok para poder dar comienzo a la competición, tocará esperar casi una hora y media más de lo que estaba planificado

Queda una hora para que comience el sprint, si nada cambia, claro. Informan desde DAZN lo que suponíamos y lo que la organización indicó en el comunicado: están esperando a que se asiente el cemento tras esa reparación express del agujero que ha salido en la recta tras la clasificación. Puedes leer toda la información aquí:

La organización del circuito informa a DAZN que la clasificación de Moto2 no se producirá hoy, si no mañana sobre la 13:40 horario español peninsular (09:00 en Brasil). Si todo va según lo previsto si que podremos ver la qualy de Moto3, aunque todo está todavía en el aire

Como si de un milagro se tratase, Fabio Di Giannantonio se hizo con esa ansiada pole position tanto para esta carrera sprint como para la carrera del domingo. Un momento especial para el italiano, que lo consigue por tercera vez en su vida y segunda en MotoGP. No lo conseguía desde 2022. Marc Bezzecchi, segundo clasificado, también consiguió saltar desde la Q1.

Una clasificación que además estuvo llena de caídas, con los tropiezos de Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Marc Márquez que tuvieron que ir a buscar la segunda moto. Eso sí, el de Cervera consiguió la tercera posición a pesar de ese pequeño contratiempo. Jorge Martín fue otros de los que tocó suelo, pero aún así consiguió una holgada quinta posición. Los españoles Fermín Alderguer, Álex Márquez y Pedro Acosta se llevaron el séptimo, octavo y noveno puesto, por lo que pueden respirar tranquilos de cara a la carrera de mañana. El corte termina con Johann Zarco, Bagnaia y Troprak Razgatlioglu, este último con su mejor clasificación has ahora en duodécimo lugar.

Joan Mir se quedó muy cerquita del corte, saliendo finalmente el 13, seguido de Diogo Moreira, Franco Morbidelli y Raúl Fernández. En la cola terminaron las KTM de Maverick Viñales, Brad Binder y Enea Bastianini.