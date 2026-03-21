Marc Márquez caza a Di Giannantonio y gana el Sprint tras el caos en Brasil

Después de un retraso de casi hora y media, el sprint se desarrolló con normalidad y en el podio se respira aire español: Marc Márquez queda primero y Jorge Martín vuelve un año después al podio

Que sábado tan atípico en MotoGP. Y no solo porque el circuito era nuevo para todos los pilotos, volviendo el GP de Brasil tras más de dos décadas, sino por los contratiempos que retrasaron el Sprint más de una hora. Un circuito de Goiania que se puede decir que ha tenido una accidentado comienzo, con retrasos el viernes por la preparación de la pista tras las lluvias torrenciales y un sábado protagonizado por un socavón que hizo que el calendario se atrasase.

Pero hay cosas que no cambian y Marc Márquez estrenó el podio de este Sprint que por un momento parecía que no iba a poder celebrarse debido a las reparaciones en la pista. El de Cervera no se llevaba una carrera rápida desde Barcelona 2025, mejorando las sensaciones tras un inicio de temporada en Tailandia tibio.

Marc Márquez y Jorge Martín suben al podio

Que gran alegría para el deporte español. A pesar de que la pole fue para Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez supo recortarle y arrebatarle una victoria que parecía anunciada. Aunque en la primera mitad de la carrera al sprint el italiano le llegó a sacar un segundo y medio, el catalán supo sacar provecho de posiblemente un error de Diggia y llevarse la carrera. Una 16ª victoria en Sprint que da que pensar que el vigente campeón de MotoGP ha vuelto a la lucha.

Mención especial a Jorge Martín, que no subía al cajón desde la carrera solidaria de Barcelona en 2025. Un tiempo larguísimo para el de San Sebastian de los Reyes, que se ha tenido que enfrentar a una auténtica pesadilla en 2025 tras su múltiples lesiones. Un tercer puesto más que merecido que emocionó al de Aprilia: ''Estoy muy contento, muchas gracias a todas las personas que me han ayudado a llegar aquí. Ha sido un proceso difícil, hace dos meses y medio mi novia tenía que darme de comer''.

Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Brasil 2026