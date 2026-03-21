Marc Márquez: "El riesgo es muy alto, especialmente en el sector 1"

El piloto de Ducati salió encantado de su estreno en el circuito Ayrton Senna, pero advierte de su peligrosidad, especialmente en condiciones cambiantes como las que han tenido

Cuando la lluvia aparece Zarco y Marc Márquez son los mejores. Así lo demostraron una vez más en el en el nuevo circuito Ayrton Senna de Goiania, sede del Gran Premio de Brasil 2026 de MotoGP, donde coparon las dos primera posiciones en la práctica.

En una jornada caótica, donde unos estuvieron más avispados que otros y que acabó relegando a algunos de los favoritos a la Q1, el piloto de la Ducati oficial demostró su magia una vez, aunque sus palabras posteriores dieron que pensar.

Hasta sus propios rivales reconocían que era el mejor. Dani Pedrosa, 'mentor' de Pedro Acosta en KTM, señalaba que el de Cervera había marcado diferencias en mojado. “Ha sido un poco más regular, ha ido bajando, ha hecho ese 22.5, luego ese 25 por algún error y después dos 21.8 más el 21.3”, indicaba el ahora comentarista sobre lo visto en el asfalto del Ayrton Senna.

Pese a ello, Marc Márquez se mostraba cauto y aseguraba que es muy fácil cometer errores. "Es verdad que fue bien porque eran mis condiciones. Circuito nuevo y malas condiciones... son uno de mis puntos fuertes", indicaba el de Cervera, quien se mostraba especialmente rápido en el sector 3, donde no tuvo rival. "El sector 1 es muy fluido, pero los sectores 2 y 3 son los que más me gustan", añadía.

Marc Márquez prefiere la pista mojada a seca

"Esta pista necesita de dos estilos de pilotaje distintos. El sector 1 es de fluir, tipo Montmeló o Malasia, circuitos que se me dan mal. Y luego hay los sectores 2 y 3, más técnicos, en los que tienes que ser más preciso. (...) Esta tarde fuimos rápidos, pero el riesgo es muy alto, especialmente en el sector 1. La velocidad es alta y un pequeño error puede tener consecuencias muy grandes", analizaba un Marc Márquez, claramente, aseguraba sentirse más seguro en mojado que en seco.

"En mojado, el grip era bueno y seguro", advertía el catalán, una apreciación que también afirmaba uno de sus grandes rivales, Marco Bezzecchi, quien avisó que puede ser un problema como haya condiciones cambiantes o la pista esté con zonas mojadas y secas. “En la curva 5 fuimos lentos, porque era la única curva que aún estaba mojada; y nunca se secó. Así que ahí tuvimos mucho cuidado”, avisa el mayor de los Márquez.

Dudas entre los pilotos de MotoGP por cómo pilotar en seco

Ante ese dilema, la única opción que les queda a todos es mirar al cielo y esperar, porque en cierto modo, tanto la clasificación como la carrera pueden ser una lotería. “El tiempo dará la respuesta. Es verdad que sin tener unos puntos claros de adelantamiento, podemos tener una carrera en grupo. Puede ser, pero depende también de la temperatura, los neumáticos delanteros. No lo sabemos. El problema es que no sabemos cómo irán los neumáticos delanteros en condiciones de calor y si apretarán bien. Así que no puedo dar una respuesta”, afirmaba Marc Márquez ante la pregunta de cómo veía que podía ser la carrera.

"A ver si mañana podemos pilotar en condiciones de seco, porque así entenderemos mejor dónde estamos”, ratificaba el campeón del mundo de MotoGP, que tiene muchas dudas en un circuito que le gusta, pero en el que no se siente muy seguro.