MotoGP 2026 GP de Brasil | Estos son los pilotos que pasan a la Q2 y los que van a la Q1

El viernes ya ha terminado en Brasil a la espera de lo que ocurrirá el resto del fin de semana

Brasil vuelve al calendario por todo lo alto. El Mundial de MotoGP aterriza en Goiania para su segunda cita, marcando un regreso histórico tras 22 años de espera. Este viernes 20 de marzo, la acción arrancó en un trazado remodelado que no veía a la élite desde finales de los 80. Eso sí, la lluvia fue la gran protagonista, retrasando el programa una hora debido a las dificultades para arrancar en la mañana carioca con algunas zonas del trazado llenas de barro y acortando la Practice en la jornada vespertina.

Zarco da la sorpresa en Brasil y Márquez queda segundo

El estreno fue accidentado por el clima pero si algo hubo en Goiania, a parte de caos, fue nostalgia. Nostalgia por un circuito que llevaba más de dos décadas sin ver luchar a la categoría reina y que para todos era la primera vez que lo pisaban, por lo que daba ese gusanillo de lo desconocido. Marc Márquez ha conseguido asegurar su presencia directa en la segunda sesión de clasificación tras finalizar en una merecida segunda posición.

Johann Zarco fue el que dio la sorpresa de la jornada siendo el único que a última hora montó los neumáticos de seco y bajó el tiempo hasta un más que válido 1.21.257. El tercer clasificado fue Toprak Razgatlioglu, que ha conseguido su primer pase a Q2 desde que está en MotoGP. A este le siguió el trío de españoles, siendo la Aprilia de Jorge Martín la cuarta clasificada, quinta la moto de Pedro Acosta y sexto de Álex Marquez.

La lluvia es traicionera

A los 30 minutos de entrenamiento, la lluvia dijo ''hasta aquí hemos llegado'' y no dejó rodar mucho más a los pilotos. Marco Bezzecchi y Raúl Fernandez se vieron fuera de la Q2 por las ironías del destino, ya que los pilotos no salieron a rodar. Bueno, el ganador de Tailandia trató de hacerlo, pero fue prácticamente imposible y dejó a nombres como Luca Marini, Miller, Alex Rins o Maverick Viñales sin poder pasar el corte.

Pilotos que pasan directos a la Q2 en el GP de Brasil de MotoGP 2026

Johann Zarco

Marc Márquez

Toprak Razgarlioglu

Jorge Martín

Pedro Acosta

Alex Márquez

Fabio Quartararo

Fermín Aldeguer

Pecco Bagnaia

Ai Ogura

Pilotos que correrán la Q1 en el GP de Brasil de MotoGP 2025

Luca Marini

Jack Miller

Alex Rins

Maverick Viñales

Diogo Moreira

Joan Mir

Brad Binder

Franco Morbidelli

Fabio Di Giannantonio

Marco Bezzecchi

Raúl Fernandez

Enea Bastianini

Resultados de la Práctica del GP de Brasil 2026