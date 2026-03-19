Marc Márquez no lo ve claro en Brasil: ''No he sido especialista en estos circuitos''

El de Cervera admite que Acosta y Bezzecchi ''están a un gran nivel'' y asume que ya no se le dan tan bien los circuitos nuevos como antes

Marc Márquez se enfrenta a una nueva situación. Desde que hizo su debut con Ducati Lenovo en Tailandia 2025, es la primera vez que no llega como líder a un Gran Premio. Un palo para el piloto que se intuía desde que se vieron la serie de circunstancias que se desencadenaron en el circuito de Chang, con un nivel que para nada es al que nos tiene acostumbrados el de Cervera con el equipo italiano. Ahora llega a Brasil como octavo en la clasificación, con 9 puntos y a bastante distancia de un Pedro Acosta que parece imparable.

Marc Márquez admite sus debilidades en los circuitos desconocidos

A pesar de que los circuitos nuevos se le han dado bien a Marc Márquez durante una época de su carrera, el de Ducati ha preferido ser prudente con el trazado de Goiania que volverá al mundial de MotoGP después de 22 años fuera. Parece que no se acuerda lo bien que le fue en Hungría, carrera que ganó en un circuito que hacía 33 que no se lucía: ''Era especialista, pero de los nuevos a los que hemos ido, como Portimao o Indonesia, ahí no he sido especialista. Veremos cómo nos adaptamos en esta pista. Es verdad que es una pista cortita y eso hará que el sábado ya no sea nueva. En los circuitos largos cuesta mucho más y puedes improvisar un poco más, pero en las cortitas hay que ponerse al sitio y cuidar todos los detalles, porque das muchas vueltas en la misma curva'', comentaba a los micrófonos de DAZN.

Gonaia será una nueva experiencia para el de Cervera, que ya hace un análisis y predicción de lo que cree que puede ocurrir en el Autódromo Internacional de Ayrton Senna: ''Las proyecciones... Vale más salir y ver cómo va, aunque hacen un gran trabajo para adaptar la electrónica. Los sectores que me gustan son el segundo y el tercero, y los sectores malos son el primero y el cuarto. Ya lo veréis''.

El nivel de los actuales líderes

''Veremos. Intentaremos sumar puntos y seguir creciendo. Es verdad que aquí vuelven a traer la carcasa de Tailandia y la de Austria, que esta nos suele funcionar bastante bien. Pero tendremos que entender también cómo nos adaptamos y no sólo es cuestión de moto, sino también de pilotaje, donde Bezzecchi y Acosta están en un gran nivel'', comentaba sobre sus rivales el piloto.

De hecho, en Tailandia no pudieron hacer mejor actuación: ''es real. Esperemos que estemos mucho más cerca, pero el nivel de Bezzecchi y Acosta es real. Si te fijas en las seis últimas carreras del año pasado, Bezzecchi y Acosta estuvieron en el podio en casi todas. El nivel es real, no es que digas: "Bueno, ya llegarán, ya los pillarán...". No, son dos pilotazos que se compenetran muy bien con su moto, y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentarles ganar'', concluía Marc Márquez.