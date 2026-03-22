MotoGP 2026 GP de Brasil en directo | La carrera del Gran Premio de Brasil con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín en Goinaia

La carrera del domingo comienza a las 19:00, después de un buen sábado para los españoles: Marc Márquez ganó la carrera sprint y Jorge Martín volvió a subir al cajón como tercero

¡¡Buenas tardes a todos y bienvenidos al minuto a minuto de la carrera dominical del GP de Brasil 2026!! Un circuito que la categoría reina lleva sin pisar desde hace 22 años y, por tanto, nueva para todos los pilotos

Esta es la parrilla de salida con la que partimos en el día de hoy. Recordaros que queda aproximadamente media hora para que de comienzo la carrera del domingo:

Brasil se ha volcado con el regreso de MotoGP tras más de dos décadas de espera. Las gradas del circuito han registrado una cifra espectacular de 148.384 asistentes, marcando un nuevo hito histórico de público en un fin de semana donde el campeonato ha vuelto a pisar tierras brasileñas 22 años después

Marco Bezzecchi ha marcado el mejor ritmo en la última sesión antes de la carrera. El italiano ha liderado el top 3, con Marc Márquez en segunda posición y Alex Márquez cerrando los puestos de honor. La nota negativa la ha puesto Pedro Acosta, que ha sufrido una fuerte caída contra las protecciones, aunque afortunadamente el murciano ha salido ileso del incidente

El GP de Brasil 2026 en el Autódromo Internacional Ayrton Senna se ha posicionado como una de las citas más impredecibles de los últimos años. Tras un inicio de temporada caótico en Tailandia, el mundial de MotoGP ha aterrizado en Goiania dejando un viernes y un sábado cargado de incidentes, récords y un componente de surrealismo que ha mantenido en vilo a toda la parrilla.

La actividad del viernes comenzó con un dominio autoritario de Pedro Acosta, quien parece decidido a defender su liderato. Sin embargo, el sábado la narrativa cambió drásticamente. Un socavón en plena recta principal obligó a retrasar la actividad en pista más de una hora poniendo a prueba los nervios de los equipos y la capacidad de reacción de la organización para garantizar la seguridad.

En el plano deportivo, la sesión de clasificación fue una batalla de supervivencia. Fabio Di Giannantonio se adjudicó una pole estratosférica con un tiempo de 1:17.410, aprovechando las caídas de favoritos como Marc Márquez y el propio Acosta. La parrilla dominical promete fuego, con Marco Bezzecchi y un Márquez recuperado acompañando al italiano en la primera fila.

La carrera Sprint del sábado confirmó que el ocho veces campeón del mundo está de vuelta. Marc Márquez logró una victoria épica, su primera de 2026, tras remontar desde la tercera plaza y lanzar un hachazo definitivo sobre Di Giannantonio a falta de dos vueltas. El podio lo completó Jorge Martín, quien firmó un regreso triunfal al cajón tras meses de calvario por lesiones.